South Sea Balonu: Tarihin En Büyük Finansal Balonlarından Birinden Alınacak Dersler
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Yıl 1720. İngiltere sokaklarında zenginlik çığlıkları yükseliyor, toplumun her kesimi sıradışı bir çılgınlığın peşinden koşuyordu. Güney Denizi Şirketi (South Sea Company) adlı bir yapı, insanlara kısa sürede devasa servetler vadetti. Öyle bir illüzyon yaratıldı ki, en rasyonel beyinler bile mantığını tamamen bir kenara bırakarak tüm birikimlerini bu parıltılı rüyaya yatırdı.
Ekonomik gerçekliğin tamamen sıfırlandığı o günlerden, bugün cebimizi ve birikimlerimizi korumak için çıkarabileceğimiz çok net dersler var. İşte o liste!
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South Sea Balonu nasıl oldu?
Şirket yönetimi, parayı ticaretten değil, kendi hisselerinin fiyatını yükselterek kazanmaya odaklandı.
Kendi bağımsız analizinize güvenin.
Şeffaf ve üretken projelere odaklanın.
Finansal okuryazarlığınızı her zaman geliştirin.
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Sürdürülebilir büyüme hedefleri koyun.
Bilgi kaynaklarınızı çeşitlendirin ve doğrulayın.
Portföyünüzde her zaman dengeyi koruyun.
İç huzurunuzu koruyarak sakin kalmayı seçin.
Kurumların ötesinde temel değerlere bakın.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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