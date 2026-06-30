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South Sea Balonu: Tarihin En Büyük Finansal Balonlarından Birinden Alınacak Dersler

etiket South Sea Balonu: Tarihin En Büyük Finansal Balonlarından Birinden Alınacak Dersler

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
30.06.2026 - 12:01
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Yıl 1720. İngiltere sokaklarında zenginlik çığlıkları yükseliyor, toplumun her kesimi sıradışı bir çılgınlığın peşinden koşuyordu. Güney Denizi Şirketi (South Sea Company) adlı bir yapı, insanlara kısa sürede devasa servetler vadetti. Öyle bir illüzyon yaratıldı ki, en rasyonel beyinler bile mantığını tamamen bir kenara bırakarak tüm birikimlerini bu parıltılı rüyaya yatırdı. 

Ekonomik gerçekliğin tamamen sıfırlandığı o günlerden, bugün cebimizi ve birikimlerimizi korumak için çıkarabileceğimiz çok net dersler var. İşte o liste!

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South Sea Balonu nasıl oldu?

Her şey 18. yüzyılın başında, İngiltere’nin çok ciddi bir devlet borcu kriziyle karşı karşıya kalmasıyla başladı. Süregelen savaşlar nedeniyle hazine zor durumdaydı.

1711 yılında kurulan South Sea Company, hükümete bir teklif sundu: Devletin devasa borçlarını şirket üstlenecekti. Bunun karşılığında İngiliz hükümeti, şirkete o dönem zenginlikleriyle göz kamaştıran Güney Amerika ile yapılacak tüm ticaretin monopol hakkını verdi.

Şirket yönetimi, parayı ticaretten değil, kendi hisselerinin fiyatını yükselterek kazanmaya odaklandı.

Şirket yönetimi, parayı ticaretten değil, kendi hisselerinin fiyatını yükselterek kazanmaya odaklandı.

Sürekli sahte başarı hikayeleri, abartılı kazanç dedikoduları yayıldı. Sistem, sürekli yeni alıcıların sisteme taze para sokmasına dayanıyordu. Ağustos ayında nakde geçmek isteyen 'içeridekiler' gizlice satış yapmaya başladı. Yeni alıcı da kalmayınca piyasada panik başladı. Birkaç hafta içinde hisseler çakıldı; saray soylularından sokaktaki işçilere kadar binlerce insan bir gecede tüm servetini kaybetti ve intiharlar, iflaslar İngiltere'yi sardı.

Kendi bağımsız analizinize güvenin.

Herkes aynı yöne doğru koşarken durup sakin bir değerlendirme yapabilmek büyük bir finansal güç anlamına gelir. Sürü psikolojisine kapılmak yerine kendi mantığınızı ön plana aldığınızda, yatırımlarınızda çok daha sağlam ve kendinden emin adımlar atarsınız.

Şeffaf ve üretken projelere odaklanın.

Güney Denizi Şirketi, arkasında somut bir üretim olmadan sadece büyük vaatlerle ilerliyordu. Buradan çıkaracağımız en güzel ders, ne iş yaptığını açıkça gösteren, katma değer üreten ve iş modeli net olan şirketlere yatırım yaparak daha sağlam kararlar almaktır.

Finansal okuryazarlığınızı her zaman geliştirin.

Dönemin en dahi insanı Isaac Newton bile bu dalgaya kapılmış ve mantığı bir kenara bırakmıştı. Bu durum bize, yüksek entelektüel zekanın ötesinde, sakin kalabilmeyi öğreten finansal okuryazarlığın ve piyasa psikolojisini anlamanın ne kadar kıymetli bir yetenek olduğunu gösteriyor.

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Sürdürülebilir büyüme hedefleri koyun.

Bir gecede zengin olma hayalleri yerine, ayakları yere basan ve zamana yayılan planlar her zaman daha huzurlu sonuçlar doğurur. İstikrarlı, sabırlı ve adım adım büyüyen yatırımlar, uzun vadede refahınızı kalıcı kılmanın en güvenli yolu.

Bilgi kaynaklarınızı çeşitlendirin ve doğrulayın.

1720'lerin Londra kahvehanelerinde yayılan fısıltılar neyse, bugünün manipülatif sosyal medya paylaşımları da odur. Kulaktan dolma duyumlar yerine resmi raporları, bilançoları ve güvenilir verileri takip etmek sizi her zaman doğru ve kârlı stratejilere ulaştırır.

Portföyünüzde her zaman dengeyi koruyun.

Tüm birikimi tek bir seçeneğe bağlamak yerine, yatırımlarınızı farklı sepetlere bölüştürmek finansal özgürlüğün altın kuralıdır. Doğru bir çeşitlendirme yaparak hem risklerinizi en aza indirir hem de farklı alanlardaki kazanç fırsatlarını yakalamış olursunuz.

İç huzurunuzu koruyarak sakin kalmayı seçin.

Fırsatları kaçırma korkusu (FOMO), acele kararlar vermenize neden olabilir. Oysa piyasalarda fırsatların asla tükenmeyeceğini bilmek ve 'treni kaçırıyorum' telaşına düşmeden sakin kalabilmek, her zaman en doğru zamanlamayla hamle yapmanızı sağlar.

Kurumların ötesinde temel değerlere bakın.

Güney Denizi Şirketi’nin arkasında İngiliz Kraliyeti’nin olması o dönem herkesi büyülemişti. Büyük isimlerin veya otoritelerin desteğinden ziyade, yatırım yaptığınız varlığın kendi içsel ve matematiksel değerine odaklanmak, sizi her zaman en doğru ve bağımsız sonuçlara ulaştıracaktır.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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