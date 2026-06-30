South Sea Balonu: Tarihin En Büyük Finansal Balonlarından Birinden Alınacak Dersler

Yıl 1720. İngiltere sokaklarında zenginlik çığlıkları yükseliyor, toplumun her kesimi sıradışı bir çılgınlığın peşinden koşuyordu. Güney Denizi Şirketi (South Sea Company) adlı bir yapı, insanlara kısa sürede devasa servetler vadetti. Öyle bir illüzyon yaratıldı ki, en rasyonel beyinler bile mantığını tamamen bir kenara bırakarak tüm birikimlerini bu parıltılı rüyaya yatırdı.

Ekonomik gerçekliğin tamamen sıfırlandığı o günlerden, bugün cebimizi ve birikimlerimizi korumak için çıkarabileceğimiz çok net dersler var. İşte o liste!