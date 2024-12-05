Sosyal Mühendis Akademi Kadir Hoca'yı Ringde Boks Maçına Davet Etti
Sosyal Mühendis Akademi Kadir Hoca'yı Ringde Boks Maçına Davet Etti
Sosyal medya bir hafta girmeseniz sonraki hafta 'bunlar kim' diyeceğiniz fenomenlerin diyarı. Düşüşler gibi yükselişler de hızlı olabiliyor. En son gündemimiz ise Sosyal Mühendislik Akademi videolarıyla öne çıkan Yasin Prof ve fitness tayfanın sevdiği Kadir Hoca arasındaki kapışma. Yasin Prof, Kadir Hoca'yı düelloya davet etti. Nedeni ise ilginç.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci düellosunu hatırlarsınız. Futboldaki bir derbiden daha çok konuşulmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yasin Prof isimli kişiyi pek çok kişi Testo Taylan'ın ev ziyaretiyle tanıdı. Sosyal anksiyete ve ilişkilerdeki zorluklarla mücadeleye karşı dersler verdiğini söyleyen kişinin videosunda öğrencileriyle yaşadıkları pek çok kişiyi dehşete düşürdü.
Kendine has tarzıyla belli bir kitleyi yakalayan Kadir Hoca da bu videoyu eleştirdi. Ardından olayın aslını öğrenmek için Yasin Prof'un evinde bir yayın yaptı.
Yasin Prof ise sohbetin ardından şaka maksatlı Kadir Hoca'nın ayakkabısına prezervatif koydu. Ortalık karıştı.
Sosyal Mühendis Akademi olarak da bilinen şahıs Kadir Hoca'yı evine saldırdığı ve ailesine küfür ettiği gerekçesiyle ringde boks maçına davet etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın