13 Yaşına Kadar Hiçbir Aşı Yaptırmadığı Çocuğunu Gururla Paylaşan Anne Tartışma Yarattı

Aşı karşıtı hareket tüm dünyada yükselişte. Özellikle çocuklarına aşı yaptırmayan aileler sosyal medyada tartışmalara yol açıyor. Destekleyenler de var bunun bir toplum sağlığı sorunu olduğunu söyleyen de... Bir Twitter kullanıcısı da oğlunu paylaştı ve 13 yaşına kadar hiçbir aşısı olmadığını üstüne ilaç kullanmadığını öne sürdü. Büyük bir tartışma başladı.