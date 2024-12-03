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13 Yaşına Kadar Hiçbir Aşı Yaptırmadığı Çocuğunu Gururla Paylaşan Anne Tartışma Yarattı

13 Yaşına Kadar Hiçbir Aşı Yaptırmadığı Çocuğunu Gururla Paylaşan Anne Tartışma Yarattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.12.2024 - 16:31

Aşı karşıtı hareket tüm dünyada yükselişte. Özellikle çocuklarına aşı yaptırmayan aileler sosyal medyada tartışmalara yol açıyor. Destekleyenler de var bunun bir toplum sağlığı sorunu olduğunu söyleyen de... Bir Twitter kullanıcısı da oğlunu paylaştı ve 13 yaşına kadar hiçbir aşısı olmadığını üstüne ilaç kullanmadığını öne sürdü. Büyük bir tartışma başladı.

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Paylaşım şöyle;

Paylaşım şöyle;

Ardından sürü bağışıklığı tezi geldi.

Ardından sürü bağışıklığı tezi geldi.
twitter.com

Farklı yönlerle eleştirenler oldu.

Farklı yönlerle eleştirenler oldu.
twitter.com

Bir kişi de uzun uzun açıkladı.

Bir kişi de uzun uzun açıkladı.

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twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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