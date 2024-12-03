İlacının İsmini Hatırlayamayan Hastasını Paylaşan Doktor Tepki Gördü
İlacının İsmini Hatırlayamayan Hastasını Paylaşan Doktor Tepki Gördü
Twitter'da belli başlı meslek grupları gün içinde yaşadıkları olayları, şahit oldukları diyalogları sık sık paylaşıyorlar. Biz de o meslek sahiplerinin hem yaşadığı zorluklara hem de mesleklerinin olumlu yanlarına şahit olabiliyoruz. En etkin grupların arasında da daha gün içinde daha farklı profillere hizmet verdikleri için doktorlar geliyor. Ancak kimi doktorlar paylaşımlarının ardından gerek meslek etiği gerek hasta mahremiyeti konularında sık sık eleştiriliyor. Paylaşımı yapan doktor da eleştirilerden en son nasibini alan hekimlerden.
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Paylaşım şöyleydi. Bir hastasıyla geçen diyaloğu paylaştı. Doktorun ısrarla ilaç ismini sorması ama hastanın da ilaç ismini hatırlayamaması üzerine bir konuşma anlayacağınız.
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Ancak paylaşıma çokça tepki geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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