İlacının İsmini Hatırlayamayan Hastasını Paylaşan Doktor Tepki Gördü

Twitter'da belli başlı meslek grupları gün içinde yaşadıkları olayları, şahit oldukları diyalogları sık sık paylaşıyorlar. Biz de o meslek sahiplerinin hem yaşadığı zorluklara hem de mesleklerinin olumlu yanlarına şahit olabiliyoruz. En etkin grupların arasında da daha gün içinde daha farklı profillere hizmet verdikleri için doktorlar geliyor. Ancak kimi doktorlar paylaşımlarının ardından gerek meslek etiği gerek hasta mahremiyeti konularında sık sık eleştiriliyor. Paylaşımı yapan doktor da eleştirilerden en son nasibini alan hekimlerden.