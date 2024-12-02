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Abisine Buz Topu Atan Kardeşin Özür Mektubu İçinizi Isıtacak

Abisine Buz Topu Atan Kardeşin Özür Mektubu İçinizi Isıtacak

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
02.12.2024 - 13:01

Kar topu oynamak şüphesiz kış mevsiminin en eğlenceli aktivitesi. Ancak her aktivitede olduğu gibi kar topu savaşlarında da ufak tefek kazalar yaşanabiliyor. Bir abi de kardeşiyle oynarken yüzüne buz geldi. Bunu paylaştı. Ancak sonrasında gelen özür mektubu ise samimiyetiyle viral oldu.

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İlk paylaşım şöyleydi.

İlk paylaşım şöyleydi.
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Fail tanıdık biriydi...

Fail tanıdık biriydi...

Ardından yanına yara bandı iliştirilmiş bir mektup geldi.

Ardından yanına yara bandı iliştirilmiş bir mektup geldi.

İşte o mektup ✉️

İşte o mektup ✉️

Benzer durumları yaşayanlar da geldi.

Benzer durumları yaşayanlar da geldi.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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