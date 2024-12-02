Abisine Buz Topu Atan Kardeşin Özür Mektubu İçinizi Isıtacak

Kar topu oynamak şüphesiz kış mevsiminin en eğlenceli aktivitesi. Ancak her aktivitede olduğu gibi kar topu savaşlarında da ufak tefek kazalar yaşanabiliyor. Bir abi de kardeşiyle oynarken yüzüne buz geldi. Bunu paylaştı. Ancak sonrasında gelen özür mektubu ise samimiyetiyle viral oldu.