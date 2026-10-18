Sevgili Terazi, yaratıcı uğraşlara fazla enerji harcamanın bel çevrende yorgunluk bırakabileceği bir hafta; Venüs ile Plüton arasındaki kare bunu tetikliyor, sık sık pozisyon değiştirmek ve belini germek rahatlatır. Güneş'in ikinci evine geçişi boğaz ve boyun çevresinde hassasiyet getirebilir, ılık içecekler tercih et. Ay iş düzeni alanına geçtiğinde kısa molalar vermek verimini korur. Merkür geri yürürken ekran süreni kısmak uykuna iyi gelir. Hafta sonu hafif bir yürüyüş ve sıcak çorba ile bedenini toparla. Ayakkabılarını rahat seçmeye özen göster. Ev içinde ağır eşya taşırken dizlerini bükmek bel yükünü azaltır. Akşam belini ılık bir havluyla ısıtmak ve erken yatmak uykuya geçişi kolaylaştırır. Gün içinde yeterli su içmeyi unutma. Şekerli atıştırmalıkları azalt.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…