Sosyal Medyasız Kaç Gün Hayatta Kalırsın?
Teknoloji çağında yaşıyoruz ve artık cep telefonlarımız sadece iletişim değil; eğlence, bilgi, sosyalleşme, iş ve hatta alışveriş merkezimiz hâline geldi. Peki bir gün telefonunu kaybetsen ya da bilinçli olarak bir süreliğine uzak kalsan… Ne kadar dayanabilirsin? Bu test sana, teknoloji bağımlılığın hakkında eğlenceli ama düşündürücü ipuçları verecek.
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1. Sabah uyanınca yaptığın ilk şey nedir?
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2. Günde kaç saat ekran süren oluyor?
3. Telefonsuz bir yerde (doğa kampı, köy vb.) ne hissedersin?
4. En son ne zaman telefonunu bilinçli olarak 1 saatliğine kapattın?
5. Sosyal medyada ne kadar aktifsin?
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6. Telefonun şarjı %10’a düştüğünde ne yaparsın?
7. Telefonun olmasa navigasyonla başa çıkabilir misin?
8. Bir kafede arkadaşın geç kaldı. Ne yaparsın?
9. Telefonunu evde unutup dışarı çıktığında ne hissedersin?
10. Yanına sadece 3 şey alabileceğin bir adadasın. Seçimlerin?
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Telefonsuz 10 Dakika Bile Dayanamazsın!
Birkaç Gün Zorlanırsın Ama Sonra Alışırsın
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