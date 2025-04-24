Sosyal Medyasız Kaç Gün Hayatta Kalırsın?

Sen zaten arada bir telefonundan uzaklaşıyorsun. Telefon hayatında önemli bir yer kaplasa da, onun seni kontrol etmesine izin vermiyorsun. O bir ihtiyaç, ama onsuz da hayatın keyfini çıkarabiliyorsun. Sosyal medya, uygulamalar, haberler... hepsi senin için sınırlı dozlarda tüketilen birer araç. Zihnini susturmak, kendinle vakit geçirmek ve doğayla ya da gerçek insan ilişkileriyle bağ kurmak senin önceliklerin arasında. Teknolojiye saygılısın ama bağımlı değilsin. Bu seni güçlü, özgür ve odaklı biri yapıyor. Senin için gerçek hayatın kalitesi, sanal dünyanın çekiciliğinden çok daha önemli. Arada bir tamamen offline olmak, sana her seferinde kendini hatırlatıyor. Bu becerin, seni birçok insandan daha huzurlu yapıyor.