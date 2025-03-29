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Depresyonun Hangi Seviyesindesin?

Depresyonun Hangi Seviyesindesin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
29.03.2025 - 09:47

Hayat iniş çıkışlarla dolu ve bazen hepimiz kendimizi kötü hissedebiliriz. Ancak bu hisler geçici mi, yoksa hayatını ele geçirmiş mi? Günlük yaşantındaki bazı küçük değişiklikler, aslında depresyon belirtileri olabilir. Peki, sen hangi seviyedesin? Bu testte, son zamanlardaki davranışlarını seçerek depresyon seviyeni keşfedebilirsin. Unutma, bu bir uzman değerlendirmesi değil, sadece bir farkındalık testi! Eğer sonuç seni endişelendirirse, bir uzmandan destek almak en sağlıklısı olacaktır.

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Son zamanlarda aşağıdaki davranışlardan hangilerini sıklıkla yapıyorsun?

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Depresyon Belirtisi Göstermiyorsun, Ama Kendine Dikkat Et!

Hayatındaki zorluklara rağmen, genel olarak duygusal dengeyi koruyabiliyor gibi görünüyorsun. Ara sıra mutsuz hissetmek, hayatın doğal bir parçası. Ancak kendini uzun süreli bir boşlukta veya umutsuz hissedersen, bunu göz ardı etmemelisin. Stres, yorgunluk ya da gündelik hayattaki bazı değişimler seni geçici olarak etkileyebilir. Kendine iyi bakmayı, sevdiklerinle vakit geçirmeyi ve sağlıklı rutinler oluşturmayı ihmal etme. Unutma, ruh sağlığı da en az fiziksel sağlık kadar önemli!

Hafif Depresyon Belirtileri Gösteriyorsun!

Bazen kendini bitkin, huzursuz veya kayıtsız hissediyorsun. Hayatın temposu seni yıpratmış olabilir ya da bilinçaltında seni üzen bazı konular olabilir. Depresyonun bu seviyesinde genellikle bazı alışkanlık değişiklikleri ve küçük dokunuşlar yardımcı olabilir. Sevdiğin insanlarla daha fazla vakit geçirmek, düzenli egzersiz yapmak ve sağlıklı beslenmek ruh halini iyileştirebilir. Eğer bu hislerin uzun süredir devam ediyorsa veya kötüleşiyorsa, bir uzmandan destek almak iyi bir fikir olabilir.

Orta Düzeyde Depresyon Belirtileri Gösteriyorsun!

Duygusal olarak kendini oldukça yorgun ve tükenmiş hissediyor olabilirsin. Günlük rutinlerin bile zor gelmeye başlamış olabilir. Depresyonun bu seviyesi, hayat kaliteni ciddi şekilde etkileyebilir ve kendini çaresiz hissetmene neden olabilir. Ama unutma, yalnız değilsin ve bu hislerden kurtulmak mümkün! Profesyonel destek almak, kendine karşı daha anlayışlı olmak ve küçük adımlarla ilerlemek sana yardımcı olabilir. Kendini izole etmek yerine sevdiklerinden destek istemeyi denemelisin. Depresyonun gerçek bir sağlık sorunu olduğunu ve yardım almanın güçsüzlük değil, cesaret olduğunu unutma!

Ciddi Düzeyde Depresyon Belirtileri Gösteriyorsun!

Kendini tamamen tükenmiş, umutsuz ve hayatın içinde sıkışmış gibi hissediyor olabilirsin. Günlük hayatın, sosyal ilişkilerin ve hatta fiziksel sağlığın bile bu durumdan etkilenmiş olabilir. Bu seviyede depresyon, kendi kendine geçmesi zor bir durumdur ve mutlaka bir uzman desteği gerektirir. Unutma, bu duyguların seni tanımlamaz ve senin kaderin değildir. Profesyonel destek almak, kendine şefkat göstermek ve küçük adımlarla da olsa iyileşmeye yönelmek çok önemlidir. Lütfen yalnız olmadığını hatırla ve bir uzmandan yardım almaktan çekinme. Daha iyi hissetmek mümkün ve sen bunu hak ediyorsun!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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