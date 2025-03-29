Depresyonun Hangi Seviyesindesin?
Depresyonun Hangi Seviyesindesin?
Hayat iniş çıkışlarla dolu ve bazen hepimiz kendimizi kötü hissedebiliriz. Ancak bu hisler geçici mi, yoksa hayatını ele geçirmiş mi? Günlük yaşantındaki bazı küçük değişiklikler, aslında depresyon belirtileri olabilir. Peki, sen hangi seviyedesin? Bu testte, son zamanlardaki davranışlarını seçerek depresyon seviyeni keşfedebilirsin. Unutma, bu bir uzman değerlendirmesi değil, sadece bir farkındalık testi! Eğer sonuç seni endişelendirirse, bir uzmandan destek almak en sağlıklısı olacaktır.
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Son zamanlarda aşağıdaki davranışlardan hangilerini sıklıkla yapıyorsun?
Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
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Depresyon Belirtisi Göstermiyorsun, Ama Kendine Dikkat Et!
Hafif Depresyon Belirtileri Gösteriyorsun!
Orta Düzeyde Depresyon Belirtileri Gösteriyorsun!
Ciddi Düzeyde Depresyon Belirtileri Gösteriyorsun!
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