Depresyonun Hangi Seviyesindesin?

Kendini tamamen tükenmiş, umutsuz ve hayatın içinde sıkışmış gibi hissediyor olabilirsin. Günlük hayatın, sosyal ilişkilerin ve hatta fiziksel sağlığın bile bu durumdan etkilenmiş olabilir. Bu seviyede depresyon, kendi kendine geçmesi zor bir durumdur ve mutlaka bir uzman desteği gerektirir. Unutma, bu duyguların seni tanımlamaz ve senin kaderin değildir. Profesyonel destek almak, kendine şefkat göstermek ve küçük adımlarla da olsa iyileşmeye yönelmek çok önemlidir. Lütfen yalnız olmadığını hatırla ve bir uzmandan yardım almaktan çekinme. Daha iyi hissetmek mümkün ve sen bunu hak ediyorsun!