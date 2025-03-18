Anksiyeteni Hangi Sebepler Tetikliyor? Öğrenmek İçin Başla!

Eğer anksiyeteye sahip olma sebebiniz başarıya ulaşmak için sürekli bir baskı hissetmekse, bu genellikle mükemmeliyetçilikten kaynaklanıyor olabilir. Sürekli yüksek standartlarla kendinizi değerlendirmek, kişisel başarınızı ve değer duygunuzu belirler. Ancak bu, bitmeyen bir stres kaynağı olabilir çünkü gerçek dünyada her şeyin mükemmel olmasını sağlamak neredeyse imkansızdır. Bu tip bir anksiyete, zaman zaman tükenmişlik hissine yol açabilir. Kendinizi yeterince iyi hissetmediğinizde, sürekli olarak eksik hissetme durumuna düşebilirsiniz. Bu duyguyu yönetmek için, kendi sınırlarınızı kabul etmeyi ve kusurlu olmanın da bir insanlık hali olduğunu anlamayı öğrenmek önemlidir.