Anksiyeteni Hangi Sebepler Tetikliyor? Öğrenmek İçin Başla!
Anksiyeteni Hangi Sebepler Tetikliyor? Öğrenmek İçin Başla!
Hayat, bazen beklenmedik zorluklarla dolu olabilir. Stres, kaygı, belirsizlik ve içsel çatışmalar, zaman zaman hepimizin hayatını etkileyen duygular. Anksiyete, ruh halimizi bozan ve günlük yaşamı zorlaştıran bir durum olabilir. Ancak, anksiyetenin kaynağı, herkes için farklıdır. Bu test, anksiyetenizin olası sebeplerini anlamanıza yardımcı olabilir. Hayatınızdaki belirli faktörleri gözden geçirerek, kaygı duygusunun kökenlerine inebilirsiniz. Testi tamamladığınızda, anksiyete seviyenizi ve bunun nedenlerini daha iyi anlamış olacaksınız.
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1. İş yerinde, okulda ya da sosyal çevrenizde sürekli olarak başarı baskısı hissediyor musunuz?
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2. Geleceğe dair belirsizlikler sizi kaygılandırır mı?
3. İnsanlarla sosyal etkileşimlerinizde gerginlik hissediyor musunuz?
4. Sıklıkla olumsuz düşüncelerle mi mücadele ediyorsunuz?
5. Kendinizi yeterince değerli hissetmiyor musunuz?
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6. Geçmişte yaşadığınız bir travma veya zor bir deneyim sizi etkiliyor mu?
7. Mükemmeliyetçi bir kişiliğiniz olduğunu düşünüyor musunuz?
8. Hayatınızda kontrol edemediğiniz durumlar sizi strese sokuyor mu?
9. Bedensel sağlık sorunları hakkında aşırı endişeleniyor musunuz?
10. Kendi duygusal ihtiyaçlarınızı göz ardı etmek zorunda kaldığınızı hissediyor musunuz?
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Başarı ve Mükemmeliyet Baskısı
Gelecek ve Belirsizlik Kaygısı
Duygusal İhtiyaçların Göz Ardı Edilmesi
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