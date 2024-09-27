Sosyal Medya Fenomeni Stefania Costache, Dişçiye Gitti, Uyutulup Tecavüze Uğradı
Sosyal Medya Fenomeni Stefania Costache, Dişçiye Gitti, Uyutulup Tecavüze Uğradı
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Instagram modeli Stefania Costache sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda diş hekimi Costin Lulian Berechet'in tedavi için gittiği kliniğinde kendisini uyuttuğunu, sonra da evine götürüp tecavüz ettiğini duyurdu.
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Stefania Costache, diş hekiminin kendisiyle sosyal medya üzerinden reklam anlaşması sebebiyle iletişime geçtiğini söyledi.
Costache, yaşadıklarını şu sözlerler anlattı:
"Ocak 2020'de doktor bana Instagram'dan bir takas teklifinde bulundu; ya da en azından ben öyle anladım.”
“Dişlerimle ilgili bazı sorunlarım vardı bunlar çok belirgindi ama maliyeti yüksek olduğu için çözemiyordum. Bana yazdığında bunları çözme fırsatını gördüm ve ne yapılabileceğine bakmaya karar verdim.”
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Costache, diş hekiminin tedavi işlemi sırasında kendisine ilaç vererek onu uyuşturduğunu ve evine götürüp tecavüz ettiğini anlattı.
Diş hekimi Costin Lulian Berechet iddiaları reddeti ancak Romanya'daki mahkeme tarafından suçlu bulunarak 10 yıl hapis cezası aldı.
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