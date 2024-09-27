Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Sosyal Medya Fenomeni Stefania Costache, Dişçiye Gitti, Uyutulup Tecavüze Uğradı

Sosyal Medya Fenomeni Stefania Costache, Dişçiye Gitti, Uyutulup Tecavüze Uğradı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
27.09.2024 - 14:32

Modellik yapan aynı zamanda da Instagram fenomeni olan Stefania Costache, kendisiyle reklam anlaşması yapan diş hekimi tarafından tecavüze uğradığını açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Instagram modeli Stefania Costache sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda diş hekimi Costin Lulian Berechet'in tedavi için gittiği kliniğinde kendisini uyuttuğunu, sonra da evine götürüp tecavüz ettiğini duyurdu.

Instagram modeli Stefania Costache sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda diş hekimi Costin Lulian Berechet'in tedavi için gittiği kliniğinde kendisini uyuttuğunu, sonra da evine götürüp tecavüz ettiğini duyurdu.

Stefania Costache, diş hekiminin kendisiyle sosyal medya üzerinden reklam anlaşması sebebiyle iletişime geçtiğini söyledi.

Stefania Costache, diş hekiminin kendisiyle sosyal medya üzerinden reklam anlaşması sebebiyle iletişime geçtiğini söyledi.

Costache, yaşadıklarını şu sözlerler anlattı:

Costache, yaşadıklarını şu sözlerler anlattı:

"Ocak 2020'de doktor bana Instagram'dan bir takas teklifinde bulundu; ya da en azından ben öyle anladım.”

"Ocak 2020'de doktor bana Instagram'dan bir takas teklifinde bulundu; ya da en azından ben öyle anladım.”

“Dişlerimle ilgili bazı sorunlarım vardı bunlar çok belirgindi ama maliyeti yüksek olduğu için çözemiyordum. Bana yazdığında bunları çözme fırsatını gördüm ve ne yapılabileceğine bakmaya karar verdim.”

“Dişlerimle ilgili bazı sorunlarım vardı bunlar çok belirgindi ama maliyeti yüksek olduğu için çözemiyordum. Bana yazdığında bunları çözme fırsatını gördüm ve ne yapılabileceğine bakmaya karar verdim.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Costache, diş hekiminin tedavi işlemi sırasında kendisine ilaç vererek onu uyuşturduğunu ve evine götürüp tecavüz ettiğini anlattı.

Costache, diş hekiminin tedavi işlemi sırasında kendisine ilaç vererek onu uyuşturduğunu ve evine götürüp tecavüz ettiğini anlattı.

Diş hekimi Costin Lulian Berechet iddiaları reddeti ancak Romanya'daki mahkeme tarafından suçlu bulunarak 10 yıl hapis cezası aldı.

Diş hekimi Costin Lulian Berechet iddiaları reddeti ancak Romanya'daki mahkeme tarafından suçlu bulunarak 10 yıl hapis cezası aldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
5
3
2
2
1
1
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın