Sosyal Medya Fenomeni Rahel Pekcan'ın Yeni Bir İlişkiye Başladığını Duyurması Tartışma Yarattı
Sosyal Medya Fenomeni Rahel Pekcan'ın Yeni Bir İlişkiye Başladığını Duyurması Tartışma Yarattı
Sosyal medyada yayınladığı videolarla tanınan Rahel Pekcan'ı birçoğunuz artık tanıyorsunuz. Geçtiğimiz Ocak ayında erkek arkadaşını trafik kazasında kaybeden Pekcan aylar sonra yeni bir video çekerek yeni bir ilişkiye başladığını duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olayın ardından uuzun bir süre özel hayatıyla ilgili konuşmayan Pekcan son olarak bugün TikTok hesabından çektiği video ile yeni bir ilişkiye başladığı haberini verdi.
Bir şeyleri gizlice yaşamayı tercih etmediğini söyleyen fenomenin açıklama videosunu izlemek isteyenler için👇
Pekcan, ardından da kendisine gelen olumlu tepkileri Instagram hesabından paylaşmaya başladı👇
Twitter'da Pekcan'ın bu kararını eleştirenler de oldu destekleyenler de👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Bu kim
Bunların kendilerini topluma mal olmuş çok önemli biri sanmaları yok mu...
Bu da kim editörlerin takip ettiği tiplere bak kalitenin neden magma da olduğu belli oldu 🙄