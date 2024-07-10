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Sosyal Medya Fenomeni Rahel Pekcan'ın Yeni Bir İlişkiye Başladığını Duyurması Tartışma Yarattı

Sosyal Medya Fenomeni Rahel Pekcan'ın Yeni Bir İlişkiye Başladığını Duyurması Tartışma Yarattı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
10.07.2024 - 23:46 Son Güncelleme: 10.07.2024 - 23:48

Sosyal medyada yayınladığı videolarla tanınan Rahel Pekcan'ı birçoğunuz artık tanıyorsunuz. Geçtiğimiz Ocak ayında erkek arkadaşını trafik kazasında kaybeden Pekcan aylar sonra yeni bir video çekerek yeni bir ilişkiye başladığını duyurdu.

Sosyal medya fenomeni Rahel Pekcan'ın sevgilisi Oğuzhan Emeç motor kazasında hayatını kaybetmişti. Detayları bilmeyenler için işte o haberimiz👇

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Olayın ardından uuzun bir süre özel hayatıyla ilgili konuşmayan Pekcan son olarak bugün TikTok hesabından çektiği video ile yeni bir ilişkiye başladığı haberini verdi.

Olayın ardından uuzun bir süre özel hayatıyla ilgili konuşmayan Pekcan son olarak bugün TikTok hesabından çektiği video ile yeni bir ilişkiye başladığı haberini verdi.

Bir şeyleri gizlice yaşamayı tercih etmediğini söyleyen fenomenin açıklama videosunu izlemek isteyenler için👇

Pekcan, ardından da kendisine gelen olumlu tepkileri Instagram hesabından paylaşmaya başladı👇

Pekcan, ardından da kendisine gelen olumlu tepkileri Instagram hesabından paylaşmaya başladı👇

Twitter'da Pekcan'ın bu kararını eleştirenler de oldu destekleyenler de👇

Twitter'da Pekcan'ın bu kararını eleştirenler de oldu destekleyenler de👇
twitter.com

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twitter.com
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