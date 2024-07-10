Oğlu Tarafından Nasıl Dolandırıldığını Anlatan Babanın Trajikomik Hikayesi
Oğlu Tarafından Nasıl Dolandırıldığını Anlatan Babanın Trajikomik Hikayesi
Küçük çocukların bilgisayar oyunlarına olan tutkusu bazen ebeveynleri bile şaşırtacak hilelere başvurmaya yönlendirebiliyor. Bir baba, bilgisayar oyunlarına olan merakıyla bilinen küçük oğlunun, kendisini nasıl kurnazca dolandırdığını anlattı.
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Küçük çocuk, babasından bilgisayarın şifresini almak için oldukça sofistike bir plan hazırlamış👇
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Olayı sosyal medyada paylaşan babaya güldüren tepkiler de gecikmedi👇😅
Kapışır.
Yeni nesil gümbür gümbür geliyor.
😂
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😪
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Bir daha düşmez🫠
😂
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