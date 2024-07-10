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Oğlu Tarafından Nasıl Dolandırıldığını Anlatan Babanın Trajikomik Hikayesi

Oğlu Tarafından Nasıl Dolandırıldığını Anlatan Babanın Trajikomik Hikayesi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
10.07.2024 - 21:32 Son Güncelleme: 10.07.2024 - 21:37

Küçük çocukların bilgisayar oyunlarına olan tutkusu bazen ebeveynleri bile şaşırtacak hilelere başvurmaya yönlendirebiliyor. Bir baba, bilgisayar oyunlarına olan merakıyla bilinen küçük oğlunun, kendisini nasıl kurnazca dolandırdığını anlattı.

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Küçük çocuk, babasından bilgisayarın şifresini almak için oldukça sofistike bir plan hazırlamış👇

Küçük çocuk, babasından bilgisayarın şifresini almak için oldukça sofistike bir plan hazırlamış👇
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Olayı sosyal medyada paylaşan babaya güldüren tepkiler de gecikmedi👇😅

Olayı sosyal medyada paylaşan babaya güldüren tepkiler de gecikmedi👇😅
twitter.com

Kapışır.

Kapışır.
twitter.com

Yeni nesil gümbür gümbür geliyor.

Yeni nesil gümbür gümbür geliyor.
twitter.com

😂

😂
twitter.com
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😪

😪
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👇

👇
twitter.com

👇

👇
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Bir daha düşmez🫠

Bir daha düşmez🫠
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😂

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