Oğlu Tarafından Nasıl Dolandırıldığını Anlatan Babanın Trajikomik Hikayesi

Küçük çocukların bilgisayar oyunlarına olan tutkusu bazen ebeveynleri bile şaşırtacak hilelere başvurmaya yönlendirebiliyor. Bir baba, bilgisayar oyunlarına olan merakıyla bilinen küçük oğlunun, kendisini nasıl kurnazca dolandırdığını anlattı.