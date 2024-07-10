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Okuduğu Bölüm Sayesinde İstediği Hayata Sahip Olan Sosyal Medya Kullanıcısına Gelen Tepkiler

Okuduğu Bölüm Sayesinde İstediği Hayata Sahip Olan Sosyal Medya Kullanıcısına Gelen Tepkiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
10.07.2024 - 19:20 Son Güncelleme: 10.07.2024 - 19:22

Kimimiz mezun olunca gireceğimiz işte çok para kazanacağımız bir bölüm okumak isteriz, kimimiz rahatımıza düşkünüzdür çok da sosyal yaşantımızı etkilemeyecek bir iş yapabileceğimiz bir bölüm okumak isteriz. Kimimiz de bunların ikisini de ister nokta atışı da yapar. Bir sosyal medya kullanıcısı okuduğu bölüm sayesinde elde ettiği hayatından bir kesit paylaşınca yorumlar da peşi sıra geldi.

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İşte hayatı sorgulatan o paylaşım👇

İşte hayatı sorgulatan o paylaşım👇
twitter.com

Benzer bir örnek de geldi.

Benzer bir örnek de geldi.
twitter.com

😲

😲
twitter.com

Bu doğru mu?

Bu doğru mu?
twitter.com

🙄

🙄
twitter.com
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Şair burada ne demek istiyor?

Şair burada ne demek istiyor?
twitter.com

😅

😅
twitter.com

Üzdü.

Üzdü.
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

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