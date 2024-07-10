Okuduğu Bölüm Sayesinde İstediği Hayata Sahip Olan Sosyal Medya Kullanıcısına Gelen Tepkiler
Okuduğu Bölüm Sayesinde İstediği Hayata Sahip Olan Sosyal Medya Kullanıcısına Gelen Tepkiler
Kimimiz mezun olunca gireceğimiz işte çok para kazanacağımız bir bölüm okumak isteriz, kimimiz rahatımıza düşkünüzdür çok da sosyal yaşantımızı etkilemeyecek bir iş yapabileceğimiz bir bölüm okumak isteriz. Kimimiz de bunların ikisini de ister nokta atışı da yapar. Bir sosyal medya kullanıcısı okuduğu bölüm sayesinde elde ettiği hayatından bir kesit paylaşınca yorumlar da peşi sıra geldi.
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İşte hayatı sorgulatan o paylaşım👇
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Benzer bir örnek de geldi.
😲
Bu doğru mu?
🙄
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Şair burada ne demek istiyor?
😅
Üzdü.
Siz ne düşünüyorsunuz?
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