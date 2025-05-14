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Sosyal Medya Bu Uygulamayı Konuşuyor! Çağrı Cevaplayarak Birkaç Saniyede Bir Başkasının Gözleri Olabilirsiniz!

Sosyal Medya Bu Uygulamayı Konuşuyor! Çağrı Cevaplayarak Birkaç Saniyede Bir Başkasının Gözleri Olabilirsiniz!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
14.05.2025 - 13:42

Günümüzde teknolojinin iyi ya da kötü pek çok yüzü ile karşı karşıya kalıyoruz. Ancak bu kez teknolojinin, yardımlaşma ve dayanışma yüzü ile karşınızdayız. Görme engelli bireylerin, canlı video chat yardımı ile 150'den fazla ülkede yaşayan gönüllülerle bir araya geldiği uygulama: 'Be My Eyes'

Peki, nedir bu Be My Eyes? Belki daha önce TikTok'ta viral olan videolarda denk gelmiş ya da siz de uygulamayı indirerek birinin hayatına dokunmuşsunuzdur. Gelin bilmeyenler için günümüzde 800 binden fazla görme engelli vatandaşa ulaşan uygulamanın ne işe yaradığını bir kez daha inceleyelim! 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.bemyeyes.com/tr/
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Uygulamayı bir kez daha akıllara kazıyan ise bir sosyal medya kullanıcısının, "Be My Eyes uygulamasını indirip siz de birinin gözleri olabilirsiniz." diyerek attığı tweet oldu.

Uygulamayı bir kez daha akıllara kazıyan ise bir sosyal medya kullanıcısının, "Be My Eyes uygulamasını indirip siz de birinin gözleri olabilirsiniz." diyerek attığı tweet oldu.
twitter.com

Kısa zamanda geniş bir kitleye ulaşan tweet, sosyal medyanın hayatı güzelleştiren etkisini de gözler önüne serdi. Peki, nedir bu 'Be My Eyes' uygulaması? 

Gelin birlikte öğrenelim 👇

Be My Eyes Nedir?

Be My Eyes Nedir?
cdn.neoldu.com.tr

Uygulama, yardım isteyen görme engelli ya da az gören kullanıcıları; canlı video ya da yapay zeka sayesinde dünyanın dört bir yanındaki gönüllülerle bir araya getiriyor. Gönüllü ağı ve yapay zeka desteği ile 7/24 bağlantı kurmayı sağlayan, aynı zamanda ücretsiz ve sınırsız arama imkanı sunan uygulama 150'den fazla ülkede faaliyet gösteriyor.

Be My Eyes Gönüllüleri, 'Her Gün Dünyayı Daha Fazla İnsan İçin Erişilebilir Hale Getiriyor!'

İş hayatında ve günlük yaşamda, 800 binden fazla kişinin gerçek insan, gerçek destek, gerçek etki adımları ile yardımına koşuluyor. Uygulamada 8 milyondan fazla gönüllü yer alıyor.

Be My Eyes Nasıl Kullanılıyor?

Be My Eyes Nasıl Kullanılıyor?

Uygulamayı indirdikten sonra “Görsel yardıma ihtiyacım var” ya da “Ben görebilen bir gönüllüyüm” seçeneğini işaretliyorsunuz. Daha sonra e-posta, Google ya da Facebook ile kolayca kayıt oluyorsunuz. Eğer gönüllüyseniz uygulama telefonunuzda açıkken, yardım çağrısında bulunulduğunda bildirim alıyorsunuz. Bildirime tıklayarak görme engelli kişiyle canlı bir video bağlantısı oluşturuyorsunuz. 

Görme engelli bireyler tarafından yapılan çağrılar, aynı anda tüm gönüllülere ulaştığı için müsait olmadığınızda çağrıyı yanıtlamak zorunda değilsiniz. Artık milyonlara ulaşan uygulama pek çok görme engelli bireyin günlük yaşamına katkıda bulunuyor. Bu arada dilerseniz, farklı dillerde görme engelli bireylere de ulaşabilirsiniz. 

Çağrı sistemi üzerinden ilerleyen uygulama, görme engelli bireyler tarafından kolayca kullanılabiliyor. Çünkü kullanıcılar zor anlarda sadece çağrı tuşuna basarak bir gönüllüye ulaşabiliyorlar. 

Öte yandan yapay zeka destekli fotoğraf betimlemeleri de kullanıcılar tarafından övgü ile anılıyor.

Bu arada uygulamayı kullanan binlerce kişi de hissettikleri güzel duyguları paylaştı. 👇

Bu arada uygulamayı kullanan binlerce kişi de hissettikleri güzel duyguları paylaştı. 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Uygulamayı henüz telefonuna indirenler de vardı!👇

Uygulamayı henüz telefonuna indirenler de vardı!👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Gönüllü sayısının artması ise günün en güzel haberi oldu! 👇

Gönüllü sayısının artması ise günün en güzel haberi oldu! 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

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twitter.com

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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