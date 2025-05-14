Sosyal Medya Bu Uygulamayı Konuşuyor! Çağrı Cevaplayarak Birkaç Saniyede Bir Başkasının Gözleri Olabilirsiniz!

Uygulamayı indirdikten sonra “Görsel yardıma ihtiyacım var” ya da “Ben görebilen bir gönüllüyüm” seçeneğini işaretliyorsunuz. Daha sonra e-posta, Google ya da Facebook ile kolayca kayıt oluyorsunuz. Eğer gönüllüyseniz uygulama telefonunuzda açıkken, yardım çağrısında bulunulduğunda bildirim alıyorsunuz. Bildirime tıklayarak görme engelli kişiyle canlı bir video bağlantısı oluşturuyorsunuz.

Görme engelli bireyler tarafından yapılan çağrılar, aynı anda tüm gönüllülere ulaştığı için müsait olmadığınızda çağrıyı yanıtlamak zorunda değilsiniz. Artık milyonlara ulaşan uygulama pek çok görme engelli bireyin günlük yaşamına katkıda bulunuyor. Bu arada dilerseniz, farklı dillerde görme engelli bireylere de ulaşabilirsiniz.

Çağrı sistemi üzerinden ilerleyen uygulama, görme engelli bireyler tarafından kolayca kullanılabiliyor. Çünkü kullanıcılar zor anlarda sadece çağrı tuşuna basarak bir gönüllüye ulaşabiliyorlar.

Öte yandan yapay zeka destekli fotoğraf betimlemeleri de kullanıcılar tarafından övgü ile anılıyor.