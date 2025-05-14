Sosyal Medya Bu Uygulamayı Konuşuyor! Çağrı Cevaplayarak Birkaç Saniyede Bir Başkasının Gözleri Olabilirsiniz!
Kaynak: https://www.bemyeyes.com/tr/
Günümüzde teknolojinin iyi ya da kötü pek çok yüzü ile karşı karşıya kalıyoruz. Ancak bu kez teknolojinin, yardımlaşma ve dayanışma yüzü ile karşınızdayız. Görme engelli bireylerin, canlı video chat yardımı ile 150'den fazla ülkede yaşayan gönüllülerle bir araya geldiği uygulama: 'Be My Eyes'
Peki, nedir bu Be My Eyes? Belki daha önce TikTok'ta viral olan videolarda denk gelmiş ya da siz de uygulamayı indirerek birinin hayatına dokunmuşsunuzdur. Gelin bilmeyenler için günümüzde 800 binden fazla görme engelli vatandaşa ulaşan uygulamanın ne işe yaradığını bir kez daha inceleyelim!
İşte, detaylar...
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Uygulamayı bir kez daha akıllara kazıyan ise bir sosyal medya kullanıcısının, "Be My Eyes uygulamasını indirip siz de birinin gözleri olabilirsiniz." diyerek attığı tweet oldu.
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Be My Eyes Nedir?
Be My Eyes Nasıl Kullanılıyor?
Bu arada uygulamayı kullanan binlerce kişi de hissettikleri güzel duyguları paylaştı. 👇
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Uygulamayı henüz telefonuna indirenler de vardı!👇
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Gönüllü sayısının artması ise günün en güzel haberi oldu! 👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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