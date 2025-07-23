Sosyal İlişkilerde Melek misin Deccal mi?

Sen girdiğin ortamda ister istemez karmaşa yaratan, belki de bunu bilinçli yapan birisin. Sözlerin keskin, tavırların net. İnsanlara duygusal olarak yaklaşmaktan çok stratejik yaklaşıyorsun. Manipülasyonun ve ikna gücünün farkındasın. Ve zaman zaman bundan hiç çekinmeden faydalanıyorsun. Sosyal ilişkiler senin için bir satranç tahtası gibi. Güven inşa etmekten çok güç kazanmakla ilgilisin. Belki geçmiş deneyimlerin seni bu hale getirdi ama gerçek şu ki, insanlar sana fazla yaklaşamıyor. Çünkü seni çözemediklerinde tedirgin oluyorlar. Bu tarafınla ortamda dikkat çekiyorsun ama aynı zamanda yorucu da olabiliyorsun. Eğer bir noktada bu enerjiyi dönüştürebilirsen, insanlar için tehdit değil rehber olabilirsin. Ama şu an? Tam bir sosyal fırtınasın.