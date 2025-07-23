Sosyal İlişkilerde Melek misin Deccal mi?
İnsanlarla kurduğun ilişkiler seni tarif eden en güçlü aynalardan biridir. Bazen ortama huzur getirirsin, bazen de yangın. Peki sen sosyal ortamlarda uzlaştırıcı bir melek misin, yoksa kaosun habercisi bir deccal mi? Dostlukların yapıcı mı yıkıcı mı? Arka planda dönen hikayelerde sen ne taraftasın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Biri seninle dertleştiğinde ilk tepkin ne olur?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Sosyal ortamda biri zor durumda kalırsa ne yaparsın?
3. Bir arkadaşın başarısını kutlarken içinden ne geçer?
4. Birisi sana hata yaptığını söylüyor. Tepkin?
5. Başkasının özelini biriyle paylaşman istenirse?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Kalabalık bir grupta enerjin nasıl olur?
7. Birine hak ettiğinden fazla değer verdiğini fark ettin. Ne yaparsın?
8. Dedikodu ortamında nasıl davranırsın?
9. Başkasının hatasından fayda sağlama fırsatın olsa?
10. İnsanlar seni genelde nasıl tanımlar?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal Melek
Huzursuzluk Sezme Yeter
Tatlı Görünüp Sarsanlardansın!
Deccal
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın