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Sosyal İlişkilerde Melek misin Deccal mi?

Sosyal İlişkilerde Melek misin Deccal mi?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
23.07.2025 - 13:02

İnsanlarla kurduğun ilişkiler seni tarif eden en güçlü aynalardan biridir. Bazen ortama huzur getirirsin, bazen de yangın. Peki sen sosyal ortamlarda uzlaştırıcı bir melek misin, yoksa kaosun habercisi bir deccal mi? Dostlukların yapıcı mı yıkıcı mı? Arka planda dönen hikayelerde sen ne taraftasın?

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1. Biri seninle dertleştiğinde ilk tepkin ne olur?

2. Sosyal ortamda biri zor durumda kalırsa ne yaparsın?

3. Bir arkadaşın başarısını kutlarken içinden ne geçer?

4. Birisi sana hata yaptığını söylüyor. Tepkin?

5. Başkasının özelini biriyle paylaşman istenirse?

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6. Kalabalık bir grupta enerjin nasıl olur?

7. Birine hak ettiğinden fazla değer verdiğini fark ettin. Ne yaparsın?

8. Dedikodu ortamında nasıl davranırsın?

9. Başkasının hatasından fayda sağlama fırsatın olsa?

10. İnsanlar seni genelde nasıl tanımlar?

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Sosyal Melek

Sen tam bir iyilik temsilcisisin. Girdiğin ortama huzur, dinginlik ve denge getiren, insanları dinlemeyi bilen ve yargılamayan birisin. Empatin oldukça güçlü, karşı tarafın ne hissettiğini hemen anlıyorsun. Bu seni herkesin sığındığı, arandığı biri haline getiriyor. Bazen bu özelliklerin nedeniyle suistimal ediliyor olabilirsin ama sen sınır koymayı da öğrenmiş birisin. Kimseye ağır gelmeden, nazik bir aynaya dönüşüyorsun. İnsanlar sana bakınca kendilerini daha iyi görüyor. Senin gibi insanlar bu dünyayı daha yaşanılır kılıyor. İyi ki varsın! Seninle arkadaş olmak bir lütuf. Sosyal ilişkilerdeki zarafetin, anlayışın ve dinginliğin; adeta bir melek gibi insanların içini ferahlatıyor.

Huzursuzluk Sezme Yeter

Sen sosyal ilişkilerde tam bir denge ustasısın. Kimi zaman insanları iyileştiren, kimi zaman ise sınır koymakta kararlı bir duruşun var. Ne safça iyilik saçıyorsun ne de yıkıcı bir karakter sergiliyorsun. Zamanı ve enerjiyi doğru yönlendirerek herkesin sınırına saygı duyuyorsun. Fakat seni çok zorlayan insanlar ya da toksik davranışlar karşısında sabrının da bir sonu var. O an geldiğinde oldukça net olabiliyor, gerekirse ilişkileri kesebiliyorsun. Bu da seni sağlıklı sosyal bağlar kuran biri yapıyor. İnsanlar seninle iletişimde kendilerini güvende hisseder ama sana oyun oynamaya kalkarlarsa, “meleklikten çıkabilen” tarafını da öğrenirler. Dengeli, kararlı ve saygılısın. Harika bir kombinasyon!

Tatlı Görünüp Sarsanlardansın!

İlk izlenimde seni tatlı, sıcakkanlı ve hatta güvenilir bulanlar, ilerleyen zamanlarda bir şaşkınlık yaşayabilir. Çünkü senin sosyal stratejilerin çoğu zaman kendi merkezli ve duygusal dengeyi zorlayan bir çizgide ilerliyor. İnsanlara ilgi gösteriyorsun ama çoğu zaman kendini öne çıkarıyorsun. Empati yeteneğin var ancak sadece hak edenlere kullanıyorsun. Bu yüzden çevrende seni hem çok seven hem de temkinli duran insanlar olabilir. Bazen istemeden de olsa yıkıcı olabiliyorsun. İçinde güçlü bir denge kurmaya çalışıyorsun ama hala bazı yerlerde ego ve kırılganlık arasında savruluyorsun. Yine de farkındalıkla ilerlersen, seni çok farklı bir yere taşıyacak bir potansiyelin var.

Deccal

Sen girdiğin ortamda ister istemez karmaşa yaratan, belki de bunu bilinçli yapan birisin. Sözlerin keskin, tavırların net. İnsanlara duygusal olarak yaklaşmaktan çok stratejik yaklaşıyorsun. Manipülasyonun ve ikna gücünün farkındasın. Ve zaman zaman bundan hiç çekinmeden faydalanıyorsun. Sosyal ilişkiler senin için bir satranç tahtası gibi. Güven inşa etmekten çok güç kazanmakla ilgilisin. Belki geçmiş deneyimlerin seni bu hale getirdi ama gerçek şu ki, insanlar sana fazla yaklaşamıyor. Çünkü seni çözemediklerinde tedirgin oluyorlar. Bu tarafınla ortamda dikkat çekiyorsun ama aynı zamanda yorucu da olabiliyorsun. Eğer bir noktada bu enerjiyi dönüştürebilirsen, insanlar için tehdit değil rehber olabilirsin. Ama şu an? Tam bir sosyal fırtınasın.

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Tuğba Karakoç
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