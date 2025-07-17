Psikolojin Ne Kadar Yıkıldı?
Modern hayatın baskısı, insan ilişkileri, geçim derdi, gelecek kaygısı derken hepimizin sinir sisteminde bir iki kablo yanmış olabilir. Ama bazı kablolar tamamen kopmuş olabilir, bazılarıysa hala direniyor! Bu testte 10 soruda sana psikolojik dayanıklılığını ve ruhsal sağlığını ne kadar koruyabildiğini göstereceğiz.
Gerçeklerle yüzleşmeye hazırsan, başlayalım!
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1. En son ne zaman kahkahalarla güldün?
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2. Kendini nasıl tanımlarsın?
3. Geceleri uyuyamama durumun ne sıklıkta oluyor?
4. İnsanlarla iletişim kurarken en çok ne hissedersin?
5. Sosyal medyada gezindikten sonra ruh halin nasıl etkilenir?
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6. En küçük bir olayda bile ağlamaklı oluyor musun?
7. Gelecekle ilgili düşündüğünde ne hissediyorsun?
8. Kendine vakit ayırabiliyor musun?
9. Tek başına kalınca zihninde neler olur?
10. Günlük hayatındaki olayları nasıl analiz edersin?
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Ruhun Zaten Paramparça
Ruhsal Alarm Çalıyor
Duygusal Dengede Bir Sarsıntı Var
Ruhsal Olarak Güçlü ve Dayanıklısın
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