Psikolojin Ne Kadar Yıkıldı?

Senin için duygusal yük öyle bir hale gelmiş ki, artık zihnin bile yorulmuş. Günlük basit bir olay bile seni sarsabiliyor. Yaşadığın duygu karmaşası, içinden çıkamadığın düşünceler ve hayal kırıklıkları seni ruhsal olarak çok yıpratmış. Belki de artık bir durup 'Ben ne yaşıyorum?' diye sorma zamanı geldi. Bu hale gelmende çevresel faktörler kadar, bastırdığın hislerin de etkisi büyük olabilir. Her şeyi içinde tutmak, seni yavaşça çökertmiş gibi görünüyor. Bir profesyonel desteği düşünmen, hem kendine hem de duygusal geleceğine yapacağın en büyük yatırım olur. Unutma, hiçbir şey senin iç huzurundan daha değerli değil. İçindeki yükü hafifletmek zor olabilir ama imkânsız değil. Önce kendine karşı nazik olmayı öğrenmeli, sonra hayatı yeniden keşfetmeye başlamalısın. Her karanlık tünelin sonunda bir ışık vardır ve o ışığı sen hak ediyorsun.