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Psikolojin Ne Kadar Yıkıldı?

Psikolojin Ne Kadar Yıkıldı?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
17.07.2025 - 16:02

Modern hayatın baskısı, insan ilişkileri, geçim derdi, gelecek kaygısı derken hepimizin sinir sisteminde bir iki kablo yanmış olabilir. Ama bazı kablolar tamamen kopmuş olabilir, bazılarıysa hala direniyor! Bu testte 10 soruda sana psikolojik dayanıklılığını ve ruhsal sağlığını ne kadar koruyabildiğini göstereceğiz. 

Gerçeklerle yüzleşmeye hazırsan, başlayalım!

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1. En son ne zaman kahkahalarla güldün?

2. Kendini nasıl tanımlarsın?

3. Geceleri uyuyamama durumun ne sıklıkta oluyor?

4. İnsanlarla iletişim kurarken en çok ne hissedersin?

5. Sosyal medyada gezindikten sonra ruh halin nasıl etkilenir?

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6. En küçük bir olayda bile ağlamaklı oluyor musun?

7. Gelecekle ilgili düşündüğünde ne hissediyorsun?

8. Kendine vakit ayırabiliyor musun?

9. Tek başına kalınca zihninde neler olur?

10. Günlük hayatındaki olayları nasıl analiz edersin?

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Ruhun Zaten Paramparça

Senin için duygusal yük öyle bir hale gelmiş ki, artık zihnin bile yorulmuş. Günlük basit bir olay bile seni sarsabiliyor. Yaşadığın duygu karmaşası, içinden çıkamadığın düşünceler ve hayal kırıklıkları seni ruhsal olarak çok yıpratmış. Belki de artık bir durup 'Ben ne yaşıyorum?' diye sorma zamanı geldi. Bu hale gelmende çevresel faktörler kadar, bastırdığın hislerin de etkisi büyük olabilir. Her şeyi içinde tutmak, seni yavaşça çökertmiş gibi görünüyor. Bir profesyonel desteği düşünmen, hem kendine hem de duygusal geleceğine yapacağın en büyük yatırım olur. Unutma, hiçbir şey senin iç huzurundan daha değerli değil. İçindeki yükü hafifletmek zor olabilir ama imkânsız değil. Önce kendine karşı nazik olmayı öğrenmeli, sonra hayatı yeniden keşfetmeye başlamalısın. Her karanlık tünelin sonunda bir ışık vardır ve o ışığı sen hak ediyorsun.

Ruhsal Alarm Çalıyor

Psikolojin henüz tamamen bozulmuş değil ama kırmızı çizgiye çok yakınsın. Günden güne kendini daha yorgun, daha umutsuz ya da daha kararsız hissettiğin anlar yaşıyorsun. Duyguların sık sık iniş çıkışlı, netlikten uzak ve seni sürekli tetikte tutuyor gibi. Bazen olayları gereğinden fazla büyütüyor, bazen de kaçacak delik arıyorsun. Bu ruh hali, senin gerçek potansiyelini saklıyor olabilir. Kendinle baş başa kaldığında duygularınla ne yapacağını bilememen çok doğal. Bu noktada yapman gereken en önemli şey: duygularını bastırmak yerine kabul etmek. Görmezden gelmek yerine içinden geçenleri yazmak, yürüyüş yapmak, bir terapistle konuşmak ya da güvenilir bir arkadaşla dertleşmek sana çok iyi gelebilir. İçindeki dalgalara rağmen hâlâ ayakta kalabiliyorsan, bu zaten büyük bir güçtür. Şimdi o gücü daha bilinçli kullanma zamanı!

Duygusal Dengede Bir Sarsıntı Var

Senin psikolojin tamamen bozulmuş değil ama dikkat gerektiren bir süreçten geçiyorsun. İç dünyanda zaman zaman sarsıntılar oluyor. Bazen hayattan keyif alıyor, bazen ise her şeyin üzerine geldiğini hissediyorsun. Yani psikolojik olarak kırılgan ama toparlanabilir bir çizgidesin. Bu süreçte en önemli şey, duygu dalgalanmalarını fark etmek ve onları yönetebilmek. Zorlayıcı olaylarda kendini suçlamak yerine çözüm odaklı olmak sana daha iyi gelecek. Psikolojin yerle bir değil ama birkaç küçük çatlak var gibi. Bu çatlaklar, zamanında onarılırsa çok daha güçlü bir benliğe dönüşebilir. Kendini geliştirmeye açık, farkındalığı yüksek bir kişiliğe sahipsin. Bu yüzden bu dönemi bir geçiş süreci olarak görebilir, ruhsal olarak daha güçlü bir hale gelmek için bir fırsat haline dönüştürebilirsin. Unutma, dalgalar geçer ama sen kalırsın.

Ruhsal Olarak Güçlü ve Dayanıklısın

Sen psikolojik olarak oldukça güçlü, dengeli ve dirayetli bir insansın. Olaylar karşısında kolay yıkılmıyor, hislerini kontrol etmeyi iyi biliyorsun. Kendine vakit ayırmayı unutmuyor, duygusal ihtiyaçlarını da göz ardı etmiyorsun. Ruhun, hayatın fırtınalarına karşı sağlam bir gemi gibi. Bu psikolojik sağlamlık, muhtemelen yaşadığın deneyimlerle ve kendini tanıma çabanla oluşmuş. Kolay kolay yıpranmıyor, çevrendekilere de destek olabiliyorsun. Elbette senin de kötü günlerin oluyor ama bu günleri sağlıklı şekilde yönetebilecek iç gücün var. Bu güçlü ruh halini sürdürmek için empati kurmayı, kendine sınırlar çizmeyi ve gerektiğinde “hayır” demeyi sürdürebilmelisin. Çünkü güçlü olmak, sadece ayakta durmak değil; ne zaman duracağını bilmekle de ilgilidir. Bravo, bu dengeyi sağlamışsın!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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