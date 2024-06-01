Sonunda İnsanların İlişkilerini Bitirmesine Sebep Olmuş 15 Sinir Bozucu Olay
Sonunda İnsanların İlişkilerini Bitirmesine Sebep Olmuş 15 Sinir Bozucu Olay
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hepimiz sevdiğimiz ve saygı duyduğumuz bir partnerimiz olsun isteriz. Buna rağmen, bazen hayat beklediğimiz gibi gitmez ve iyi ilişkiler bile sona gelebilir. Bugün, ilişkilerinin bitimine sebep olmuş olayları anlatan insanların hikayelerine bakacağız.
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1. "İstediğinden fazla mayonez koydu diye Subway'de çalışan çocuğu ağlatmıştı ve o gün bu kadın ile beraber olamayacağımı anladım."
2. "Bana arabayla çarpmıştı. Hem de bilerek..."
3. "12 yaşındaki kızımıza onu sevmediğini ve yanında olmaya bile katlanamadığını söylemişti."
4. "Yanımdayken telefonuna mesaj geldi ve, 'ben de seni özledim,' yazıyordu."
5. "2 haftalığına ailemin yanına gidiyorum demişti ama sadece birkaç gün sonra mahallemizdeki bir partide gördüm."
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6. "Sonic the Hedgehog 2 filmini izlemeye gitmiştik ama bir aile yanlışlıkla yerimize oturdu diye bağırmaya başladı ve resmen kafayı yedi..."
7. "Romantik bir ilişki değil ama hastayken çocuklarıma bakması için annemden yardım istemiştim."
8. "İşteyken parmağımı kestim ve hastaneye gitmem gerekti."
9. "En yakın arkadaşım askerde görev sırasında öldürülmüştü ve doğal olarak yas tutuyordum."
10. "3 yıl beraber olduktan sonra ilişkimiz nereye gidiyor dedim ve bilmediğini söyledi."
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11. "Kuzenim yeni doğum yaptığı sırada onların evine gittik ve birbirlerine ne kadar saygılı ve anlayışlı davrandıklarını görünce sorunun benim ilişkimde olduğunu anladım."
12. "Mario'da kazandım diye boğazımı sıkmıştı ve o an anladım sanırım."
13. "Ne zaman tartışsak hatasını kabul etmez ve bir şekilde bir bahane bularak suçu benim üstüme atardı."
14. "O kadar çocuksu davranıyordu ki, beraber 2-3 saatten fazla geçiremez olmuştuk."
15. "İlişkimiz hakkında düşünmek için harcadığı haftasonunda beni başka bir kadınla aldatmıştı."
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