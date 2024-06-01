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Sonunda İnsanların İlişkilerini Bitirmesine Sebep Olmuş 15 Sinir Bozucu Olay

Sonunda İnsanların İlişkilerini Bitirmesine Sebep Olmuş 15 Sinir Bozucu Olay

Aden
Aden - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 13:01

Hepimiz sevdiğimiz ve saygı duyduğumuz bir partnerimiz olsun isteriz. Buna rağmen, bazen hayat beklediğimiz gibi gitmez ve iyi ilişkiler bile sona gelebilir. Bugün, ilişkilerinin bitimine sebep olmuş olayları anlatan insanların hikayelerine bakacağız.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "İstediğinden fazla mayonez koydu diye Subway'de çalışan çocuğu ağlatmıştı ve o gün bu kadın ile beraber olamayacağımı anladım."

1. "İstediğinden fazla mayonez koydu diye Subway'de çalışan çocuğu ağlatmıştı ve o gün bu kadın ile beraber olamayacağımı anladım."

2. "Bana arabayla çarpmıştı. Hem de bilerek..."

2. "Bana arabayla çarpmıştı. Hem de bilerek..."

3. "12 yaşındaki kızımıza onu sevmediğini ve yanında olmaya bile katlanamadığını söylemişti."

3. "12 yaşındaki kızımıza onu sevmediğini ve yanında olmaya bile katlanamadığını söylemişti."

4. "Yanımdayken telefonuna mesaj geldi ve, 'ben de seni özledim,' yazıyordu."

4. "Yanımdayken telefonuna mesaj geldi ve, 'ben de seni özledim,' yazıyordu."

5. "2 haftalığına ailemin yanına gidiyorum demişti ama sadece birkaç gün sonra mahallemizdeki bir partide gördüm."

5. "2 haftalığına ailemin yanına gidiyorum demişti ama sadece birkaç gün sonra mahallemizdeki bir partide gördüm."
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6. "Sonic the Hedgehog 2 filmini izlemeye gitmiştik ama bir aile yanlışlıkla yerimize oturdu diye bağırmaya başladı ve resmen kafayı yedi..."

6. "Sonic the Hedgehog 2 filmini izlemeye gitmiştik ama bir aile yanlışlıkla yerimize oturdu diye bağırmaya başladı ve resmen kafayı yedi..."

7. "Romantik bir ilişki değil ama hastayken çocuklarıma bakması için annemden yardım istemiştim."

7. "Romantik bir ilişki değil ama hastayken çocuklarıma bakması için annemden yardım istemiştim."

'Ben hastane yatağında yatarken en küçük oğluma evde vurduğunu öğrendim (küçükken bana da vururdu). O günden sonra bunun her zaman tekrar edeceğini anladım ve ilişkiyi tam olarak bitirdim.'

8. "İşteyken parmağımı kestim ve hastaneye gitmem gerekti."

8. "İşteyken parmağımı kestim ve hastaneye gitmem gerekti."

'Beni araba ile hastaneye götürürken sadece evde olmak istediği hakkında söylenmeye devam etti ve adeta benim acımı umursamıyordu bile.'

9. "En yakın arkadaşım askerde görev sırasında öldürülmüştü ve doğal olarak yas tutuyordum."

9. "En yakın arkadaşım askerde görev sırasında öldürülmüştü ve doğal olarak yas tutuyordum."

'Sadece 3 gün sonra onunla yeteri kadar ilgilenmediğim hakkında söylenmeye başladı ve 'arkadaşın için üzülmenin anlamı yok,' dedi. İlişkiyi orada bitirdim.'

10. "3 yıl beraber olduktan sonra ilişkimiz nereye gidiyor dedim ve bilmediğini söyledi."

10. "3 yıl beraber olduktan sonra ilişkimiz nereye gidiyor dedim ve bilmediğini söyledi."

'Beni sevip sevmediğini sorduğumdaysa yine bilmediğini söyledi ve bu son damlaydı.'

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11. "Kuzenim yeni doğum yaptığı sırada onların evine gittik ve birbirlerine ne kadar saygılı ve anlayışlı davrandıklarını görünce sorunun benim ilişkimde olduğunu anladım."

11. "Kuzenim yeni doğum yaptığı sırada onların evine gittik ve birbirlerine ne kadar saygılı ve anlayışlı davrandıklarını görünce sorunun benim ilişkimde olduğunu anladım."

12. "Mario'da kazandım diye boğazımı sıkmıştı ve o an anladım sanırım."

12. "Mario'da kazandım diye boğazımı sıkmıştı ve o an anladım sanırım."

13. "Ne zaman tartışsak hatasını kabul etmez ve bir şekilde bir bahane bularak suçu benim üstüme atardı."

13. "Ne zaman tartışsak hatasını kabul etmez ve bir şekilde bir bahane bularak suçu benim üstüme atardı."

'Sadece hatalarını kabul etmen lazım. Biraz büyü artık ama...'

14. "O kadar çocuksu davranıyordu ki, beraber 2-3 saatten fazla geçiremez olmuştuk."

14. "O kadar çocuksu davranıyordu ki, beraber 2-3 saatten fazla geçiremez olmuştuk."

'Benimleyken fazla rahat takılıyordu...'

15. "İlişkimiz hakkında düşünmek için harcadığı haftasonunda beni başka bir kadınla aldatmıştı."

15. "İlişkimiz hakkında düşünmek için harcadığı haftasonunda beni başka bir kadınla aldatmıştı."

'Sonuçta ayrı sayıldığımız için aldatma olmadığını düşünüyordu.'

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