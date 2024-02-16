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Son Zamanlarda "Sopa" ile Sosyal Medyayı Ele Geçiren Hande Yener'in En İyi 12 Şarkısı

etiket Son Zamanlarda "Sopa" ile Sosyal Medyayı Ele Geçiren Hande Yener'in En İyi 12 Şarkısı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
16.02.2024 - 03:33

Türkçe popun kraliçesi kim diye sorarsanız, cevabımız hiç şüphesiz Hande Yener olacaktır! Her şarkısıyla insana enerji verip eğlendirmeyi başaran Hande Yener, gerçek bir kraliçe!

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1. Hande Yener - Beni Sev

2. Hande Yener - Bakıcaz Artık

3. Hande Yener - Kim Bilebilir Aşkı

4. Hande Yener - Kelepçe

5. Hande Yener - Aşkın Ateşi

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6. Hande Yener - Romeo

7. Hande Yener - Havaalanı

8. Hande Yener - Yalanın Batsın

9. Hande Yener - Acele Etme

10. Hande Yener - Naber

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11. Berksan ft.Hande Yener - Haberi Var Mı?

12. Hande Yener - Bodrum

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