Son Zamanlarda "Sopa" ile Sosyal Medyayı Ele Geçiren Hande Yener'in En İyi 12 Şarkısı
Son Zamanlarda "Sopa" ile Sosyal Medyayı Ele Geçiren Hande Yener'in En İyi 12 Şarkısı
Türkçe popun kraliçesi kim diye sorarsanız, cevabımız hiç şüphesiz Hande Yener olacaktır! Her şarkısıyla insana enerji verip eğlendirmeyi başaran Hande Yener, gerçek bir kraliçe!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Hande Yener - Beni Sev
2. Hande Yener - Bakıcaz Artık
3. Hande Yener - Kim Bilebilir Aşkı
4. Hande Yener - Kelepçe
5. Hande Yener - Aşkın Ateşi
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Hande Yener - Romeo
7. Hande Yener - Havaalanı
8. Hande Yener - Yalanın Batsın
9. Hande Yener - Acele Etme
10. Hande Yener - Naber
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Berksan ft.Hande Yener - Haberi Var Mı?
12. Hande Yener - Bodrum
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda