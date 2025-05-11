Son Türküsünü Göğe Söyledi: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Volkan Konak
Bazen bir ses gelir uzaktan... Önce usulca dokunur kulaklarına, sonra kalbine saplanan bir hançer gibi oturur yüreğine. Volkan Konak da öyle biriydi işte. Hem sesiyle, hem sözleriyle, hem de duruşuyla bu toprakların gerçek sanatçılarından biriydi. Ve ne yazık ki artık aramızda değil…
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1. Karadeniz'in bir köyünden çıkan efsane bir ses...
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2. Öğretmeninin teşvikiyle başlayan İstanbul yolculuğu!
3. 1988'de mezun oldu.
4. İlk albüm: Suların Horon Yeri
5. Efulim'le tanıdık onu… Sonra zaten hiç bırakmadık.
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6. Birbirinden özel albümler, unutulmaz şarkılar...
7. Her birinde sadece şarkı yoktu. Yaşanmışlık vardı.
8. Kısa bir müzik molası!
9. Maddi imkânsızlıklar yüzünden yıllar sonra düğün yaptılar: Aşkları zamana meydan okudu.
10. Ve tam 31 yıl sonra…
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11. Kendi prodüksiyon şirketiyle bağımsız bir duruş sergiledi.
12. Cerrahpaşa: Bir evladın, bir babaya ağıtı.
13. Konserlerinde şarkıdan öte bir şey vardı: Şiir, hikâye, hayat...
14. Çernobil’i araştırdı, Karadeniz için savaş verdi.
15. 2025’te bir konser sırasında kalp krizi geçirdi…
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16. Belki artık aramızda değil… Ama bir Volkan Konak şarkısı çaldığında, bir dağ başında rüzgâr esmeye başladığında, bir maviye baktığımızda onu yine hissedeceğiz.
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