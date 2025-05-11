Son Türküsünü Göğe Söyledi: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Volkan Konak

Volkan Konak, 1992 yılında hayat arkadaşı Selma Konak ile nikah masasına oturdu. Ama o dönem hayat kolay değildi… Maddi imkânsızlıklar yüzünden sade bir nikahla evlendiler, o çok hayalini kurdukları düğünü yapamadılar.

Yıllar geçti, Volkan Konak sahnelerde efsaneleşti ama gönlünde hep o eksik kalan an vardı.