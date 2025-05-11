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Son Türküsünü Göğe Söyledi: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Volkan Konak

etiket Son Türküsünü Göğe Söyledi: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Volkan Konak

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
11.05.2025 - 23:51

Bazen bir ses gelir uzaktan... Önce usulca dokunur kulaklarına, sonra kalbine saplanan bir hançer gibi oturur yüreğine. Volkan Konak da öyle biriydi işte. Hem sesiyle, hem sözleriyle, hem de duruşuyla bu toprakların gerçek sanatçılarından biriydi. Ve ne yazık ki artık aramızda değil…

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1. Karadeniz'in bir köyünden çıkan efsane bir ses...

1. Karadeniz'in bir köyünden çıkan efsane bir ses...

Volkan Konak, 1 Şubat 1967’de Trabzon’un Maçka ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde dünyaya geldi. O yeşil yamaçlarda yankılanan kuş sesleriyle büyüdü. Eğitim hayatına da burada başladı. Ama kader, onun sadece bu dağların değil, tüm Türkiye’nin sesini temsil edeceğini çok önceden yazmıştı.

2. Öğretmeninin teşvikiyle başlayan İstanbul yolculuğu!

2. Öğretmeninin teşvikiyle başlayan İstanbul yolculuğu!

1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nın yolunu tuttu. Bu, onun için sadece bir okul değil, sesinin ve ruhunun şekillendiği bir yolculuğun ilk adımıydı.

3. 1988'de mezun oldu.

3. 1988'de mezun oldu.

Hemen ardından yüksek lisansa başladı. Halk müziğine olan akademik ilgisi, onu sadece bir yorumcu değil, aynı zamanda bir müzik araştırmacısı haline getirdi.

4. İlk albüm: Suların Horon Yeri

4. İlk albüm: Suların Horon Yeri

1989 yılında Maçka yöresinde yaptığı derlemelerle hazırladığı bu albüm, aslında Volkan Konak'ın sanat yolculuğunda “Ben buradayım” dediği andı. Ama o sadece derleyen değil, kendi müziğini de yaratandı.

5. Efulim'le tanıdık onu… Sonra zaten hiç bırakmadık.

5. Efulim'le tanıdık onu… Sonra zaten hiç bırakmadık.

1993 yılında çıkan “Efulim” albümüyle bir anda tüm Türkiye onu konuşmaya başladı. Bu albümle hem duygusal dünyamıza hem de müzik arşivimize güçlü bir iz bıraktı.

'Okşarken yanağuni gülden yumuşak olsam, Efulim' diyen o tını, hâlâ kulaklarımızda…

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6. Birbirinden özel albümler, unutulmaz şarkılar...

6. Birbirinden özel albümler, unutulmaz şarkılar...

Gelir misin Benimle (1994), Volkanik Parçalar (1996), Pedaliza (1998), Şimal Rüzgarı (2000), Maranda (2003), Mora (2006), Mimoza (2009), Lifor (2012)...

7. Her birinde sadece şarkı yoktu. Yaşanmışlık vardı.

7. Her birinde sadece şarkı yoktu. Yaşanmışlık vardı.

Bir gün “Göklerde Kartal Gibiydim”le yükseldik, Bir gün “Cerrahpaşa”yla kalbimizi sıktık, Bir başka gün “Aleni Aleni”yle coştuk, Ama hep onunla birlikte hissettik.

8. Kısa bir müzik molası!

9. Maddi imkânsızlıklar yüzünden yıllar sonra düğün yaptılar: Aşkları zamana meydan okudu.

9. Maddi imkânsızlıklar yüzünden yıllar sonra düğün yaptılar: Aşkları zamana meydan okudu.

Volkan Konak, 1992 yılında hayat arkadaşı Selma Konak ile nikah masasına oturdu. Ama o dönem hayat kolay değildi… Maddi imkânsızlıklar yüzünden sade bir nikahla evlendiler, o çok hayalini kurdukları düğünü yapamadılar.

Yıllar geçti, Volkan Konak sahnelerde efsaneleşti ama gönlünde hep o eksik kalan an vardı.

10. Ve tam 31 yıl sonra…

10. Ve tam 31 yıl sonra…

Hayat arkadaşına bir düğünle yeniden “evet” dedi. Düşünsene… Yıllarca birlikte büyüyen, acıyı da sevinci de paylaşan iki insan, sonunda çocukları Şimal, Volkan ve Derin'in gözleri önünde hayallerini gerçekleştirdi.

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11. Kendi prodüksiyon şirketiyle bağımsız bir duruş sergiledi.

11. Kendi prodüksiyon şirketiyle bağımsız bir duruş sergiledi.

1998’de Kuzey Müzik Prodüksiyon’u kurarak hem müzikte hem duruşunda bağımsızlığı seçti. Fransız prodüktör Alain Finet’le yaptığı anlaşma, müziğinin sınırları aştığını gösterdi. Ama o hep özünde kalmayı bildi: “Ben bu toprağın sesiyim” dedi.

12. Cerrahpaşa: Bir evladın, bir babaya ağıtı.

13. Konserlerinde şarkıdan öte bir şey vardı: Şiir, hikâye, hayat...

13. Konserlerinde şarkıdan öte bir şey vardı: Şiir, hikâye, hayat...

Volkan Konak bir sahneye çıktığında sadece şarkı söylemezdi. Şiir okurdu, fıkralar anlatırdı, bir anda duygulandırır bir anda güldürürdü. Onu izlemek, bir tür iç yolculuktu. Dinleyiciyle kurduğu bağ, belki de onu bu kadar özel kılan şeydi.

14. Çernobil’i araştırdı, Karadeniz için savaş verdi.

14. Çernobil’i araştırdı, Karadeniz için savaş verdi.

Onun için sanat, sadece sahneye çıkmak değildi. İki yıl boyunca Çernobil faciasını inceledi, Türkiye’ye özellikle Karadeniz’e olan etkilerini belgeleriyle ortaya koydu. Bu konuda farkındalık yaratmak için uğraştı durdu. Çünkü babasını ve birçok yakınının kanserle verdiği mücadeleye tanık olmuştu. Volkan Konak, yıllarca Karadeniz’e Kanser Araştırma Hastanesi kurulması için mücadele etti. Yani o, sadece memleketini türküyle değil, kalbiyle de savunan bir adamdı. Şarkıları kadar sesi de, duruşu da unutulmazdı.

15. 2025’te bir konser sırasında kalp krizi geçirdi…

15. 2025’te bir konser sırasında kalp krizi geçirdi…

30 Mart 2025’te Kuzey Kıbrıs’ta verdiği bir konserde kalp krizi geçirdi. Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ama ne yazık ki 31 Mart 2025’te saat 00.42’de hayata gözlerini yumdu. Ardında; yüreğimizi sızlatan şarkılar, gözlerimizde yaş bırakan konserler ve sonsuz bir özlem kaldı.

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16. Belki artık aramızda değil… Ama bir Volkan Konak şarkısı çaldığında, bir dağ başında rüzgâr esmeye başladığında, bir maviye baktığımızda onu yine hissedeceğiz.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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