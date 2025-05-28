Ertan Saban Kimdir? Mehmed Fetihler Sultanı'nın 'Vlad Dracula'sı Ertan Saban Kimdir? Kaç Yaşında? Nereli?

Öne çıkan açıklamalarından biri, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın 'Lale Devri bitti' şeklindeki açıklamasına verdiği tepkidir. Saban, bu açıklamaya karşılık olarak 'Çalışmadan para almak şerefsizliktir' ifadelerini kullanmıştır.

'İlber hocayı çok severim. Aile dostuyuz. Sinirli olmadığı dönemlerde telefon açarım. 'Resmi müfredatta duyduğumuzu duyduk ama bilinmeyen bilgiler verir misiniz?' dedim. Verdi sağ olsun. Filmde birkaç sahnede de olsa kullandık. Hangi sahne olduğunu sormayın, o filmi izleyenlere kalsın, belki hisseden olur'

'Ayaküstü Ata’dan bahsetmek biraz tuhaf olacak ama Sarı Paşa ile bir kaç ay haşır neşir olmak insana bir şeyler katıyor. İnşallah altından kalkmışımdır.'