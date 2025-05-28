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Ertan Saban Kimdir? Mehmed Fetihler Sultanı'nın 'Vlad Dracula'sı Ertan Saban Kimdir? Kaç Yaşında? Nereli?

Ertan Saban Kimdir? Mehmed Fetihler Sultanı'nın 'Vlad Dracula'sı Ertan Saban Kimdir? Kaç Yaşında? Nereli?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.05.2025 - 17:05

Oyunculuk dünyasının güçlü  isimlerinden biri olan Ertan Saban, Makedonya’dan Türkiye’ye uzanan başarılı kariyeriyle ekranların vazgeçilmez ismi haline geldi. Makedonya Devlet Konservatuvarı’nda aldığı sağlam tiyatro eğitimi ve yıllarca sahne aldığı Makedonya Türk Tiyatrosu deneyimi, güçlü rollerin altından başarıyla kalkmasına yardımcı oldu. Sultan Makamı’ndan Son Nefesime Kadar uzanan dizilerle geniş kitlelerin sevgisini kazanan Saban, hakkında meral edilenleri derledik.  Hem dizi hem sinema projelerindeki performanslarıyla adından söz ettiren oyuncu Ertan Saban kimdir? Ertan Saban kaç yaşında ve nereli? Ertan Saban dizileri ve detaylar...

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Ertan Saban Kimdir?

Ertan Saban Kimdir?

Türk dizi ve sinema dünyasının çok yönlü oyuncularından Ertan Saban, Balkan kökenli duruşu, güçlü oyunculuğu ve karizmatik karakterleriyle ekrana damga vuran isimlerden biridir. Tiyatro sahnesinden dijital platformlara uzanan kariyerinde, hem dram hem aksiyon rollerdeki başarısıyla dikkat çeken Saban, 2025’te de ekranlarda fırtına gibi esiyor.

Ertan Saban Kaç Yaşında?

Ertan Saban Kaç Yaşında?

4 Aralık 1977 doğumlu olan Ertan Saban, 2025 yılı itibarıyla 47 yaşında.

Ertan Saban Nereli?

Ertan Saban Nereli?

Üsküp doğumlu olan Saban, Makedonya kökenli bir Türk vatandaşıdır.

Ertan Saban Kariyer Başlangıcı

Ertan Saban Kariyer Başlangıcı

Makedonya Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Ertan Saban, kariyerine Makedonya Türk Tiyatrosu’nda başladı. Uzun yıllar kardeşi Erman Saban ve yakın dostu Luran Ahmeti ile aynı sahneyi paylaştı. Türkiye'deki ilk dikkat çeken çıkışını Sultan Makamı dizisiyle yaptı, ardından Sağır OdaSavcının Karısı gibi yapımlarla ekranda görünmeye başladı. Onu geniş kitlelerin tanımasını sağlayan proje ise kuşkusuz Elveda Rumelidizisindeki Aleks karakteri oldu.

Ertan Saban Özel Hayatı

Ertan Saban Özel Hayatı

2016 yılında kendisi gibi başarılı bir oyuncu olan Ebru Özkan ile dünyaevine giren Saban’ın bu evlilikten bir kız çocuğu dünyaya geldi. Ailesiyle göz önünde yaşamayı tercih etmeyen oyuncu, zaman zaman özel hayatını sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla hayranlarıyla buluşturuyor.

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Ertan Saban'ın Yer Aldığı Diziler

Ertan Saban'ın Yer Aldığı Diziler

Televizyon Dizileri

  • 2001 – Vo svetot na bajkite (MRT 1)

  • 2003 – Sultan Makamı – Palyaço Refik (Kanal D)

  • 2004 – Azize – Levent (TRT 1)

  • 2005 – Savcının Karısı – Dursun (ATV)

  • 2006–2007 – Sağır Oda – Nogayhan Kırımlı (Kanal D)

  • 2007–2009 – Elveda Rumeli – Aleksander Makedonski (ATV)

  • 2010 – Kılıç Günü – Savaş Kızıltan

  • 2011 – Bir Kadın Tanıdım – Umut Çelebi (TNT)

  • 2011 – Karakol – Komiser Reşat (Show TV)

  • 2012–2013 – Sakarya Fırat – Teo (TRT 1)

  • 2013 – Görüş Günü Kadınları – Hayalet Ertan (FOX)

  • 2014 – Hatasız Kul Olmaz – Ferit Has (ATV)

  • 2015 – Mutlu Ol Yeter – Babür

  • 2015–2016 – Büyük Sürgün Kafkasya – Ömer (TRT 1)

  • 2015–2016 – Kurtlar Vadisi Pusu – Gölge (Kanal D)

  • 2015 – Burada Laf Çok – Kendisi (CNN Türk)

  • 2018 – Mehmed: Bir Cihan Fatihi – Konstantinos Paleologos (Kanal D)

  • 2019 – Avlu – Oğuz Okan (Star TV)

  • 2020 – Gel Dese Aşk – Barlas Pusat (ATV)

  • 2022 – Son Nefesime Kadar – Vedat Kuloğlu (FOX)

  • 2022–2023 – Gelsin Hayat Bildiği Gibi – Sadi Payaslı / Emin Güngören (Show TV)

  • 2024 – Kötü Kan – Kartal Karaoğlu (NOW)

  • 2025 – Deha – Karahan Doğan (Show TV)

İnternet Dizileri

  • 2021 – Şeref Bey – Luran (Exxen)

  • 2022 – Yakamoz S-245 – Umut Sancaklı (Netflix)

  • 2023 – Dünya Bu (GAİN)

  • 2023 – Akif – Robert Frew (tabii)

  • Yakında – Fer – Şadi Ulusoy (GAİN)

Ertan Saban'ın Yer Aldığı Filmler

Ertan Saban'ın Yer Aldığı Filmler

Sinema Filmleri

  • 2003 – Kako los son – İvan

  • 2004 – Kako ubiv svetec – Bojan

  • 2005 – Kontakt – Şampiyon

  • 2006 – The Net

  • 2008 – Başka Semtin Çocukları – Gürdal

  • 2009 – Gölgesizler – Cennet’in oğlu

  • 2010 – Hayde Bre – Osman

  • 2013 – Benimle Oynar Mısın? – Muzo

  • 2013 – Balkan Is Not Dead – Mustafa Kemal Atatürk

  • 2015 – Limonata – Sakip

  • 2019 – Çiçero – Henry Wellington

  • 2020 – Acı Kiraz – Stoka

  • 2023 – Kadınlara Mahsus

  • 2024 – Barda 2 – Kadir

  • 2024 – Bir Cumhuriyet Şarkısı – Mustafa Kemal Atatürk

Ertan Saban'ın Öne Çıkan Açıklamaları

Ertan Saban'ın Öne Çıkan Açıklamaları

Öne çıkan açıklamalarından biri, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın 'Lale Devri bitti' şeklindeki açıklamasına verdiği tepkidir. Saban, bu açıklamaya karşılık olarak 'Çalışmadan para almak şerefsizliktir' ifadelerini kullanmıştır.

'İlber hocayı çok severim. Aile dostuyuz. Sinirli olmadığı dönemlerde telefon açarım. 'Resmi müfredatta duyduğumuzu duyduk ama bilinmeyen bilgiler verir misiniz?' dedim. Verdi sağ olsun. Filmde birkaç sahnede de olsa kullandık. Hangi sahne olduğunu sormayın, o filmi izleyenlere kalsın, belki hisseden olur' 

'Ayaküstü Ata’dan bahsetmek biraz tuhaf olacak ama Sarı Paşa ile bir kaç ay haşır neşir olmak insana bir şeyler katıyor. İnşallah altından kalkmışımdır.'

Ertan Saban'ın Güncel Projeleri

Ertan Saban'ın Güncel Projeleri

2025 yılı itibarıyla Ertan Saban, televizyon ve dijital platformlarda dikkat çekici projelerde yer alarak oyunculuk kariyerini başarılı bir şekilde sürdürmektedir. TRT 1 ekranlarında yayınlanan “Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisine sezon sonunda Vlad (Kazıklı Voyvoda) karakteriyle dahil olan Saban, tarihin en karanlık figürlerinden birini canlandırarak performansıyla merak uyandırmıştır. Aynı zamanda, Tabii platformunda yayınlanacak olan “İtiraf” adlı dizide başrol olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu, bu projede tanınmış bir roman yazarını canlandıracak. Show TV’nin dikkat çeken yapımlarından “Deha” dizisinde ise Karahan Doğan karakteriyle hiksyeye yön veren bir rolle konuk oyuncu olarak yer almıştır.

Ertan Saban'ın Ödülleri ve Adaylıkları

Ertan Saban'ın Ödülleri ve Adaylıkları

2008 – 4. Kaunos Altın Aslan Film Festivali

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

Ertan Saban, 'Başka Semtin Çocukları' filmindeki performansıyla bu ödüle layık görülmüştür.

2015 – 48. Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Ödülleri

En İyi Erkek Oyuncu Adaylığı

Ali Atay'ın yönettiği 'Limonata' filmindeki rolüyle bu kategoride aday gösterilmiştir. Vikipedi

2016 – 21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri

Komedi Dalında En Başarılı Erkek Oyuncu Adaylığı

Yine 'Limonata' filmindeki performansıyla bu ödüle aday olmuştur.

2022 – 48. Altın Kelebek Ödülleri

En İyi Erkek Oyuncu Adaylığı

Show TV'de yayınlanan 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizisinde canlandırdığı Sadi Payaslı karakteriyle bu kategoride aday gösterilmiştir.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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