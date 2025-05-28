Ertan Saban Kimdir? Mehmed Fetihler Sultanı'nın 'Vlad Dracula'sı Ertan Saban Kimdir? Kaç Yaşında? Nereli?
Oyunculuk dünyasının güçlü isimlerinden biri olan Ertan Saban, Makedonya’dan Türkiye’ye uzanan başarılı kariyeriyle ekranların vazgeçilmez ismi haline geldi. Makedonya Devlet Konservatuvarı’nda aldığı sağlam tiyatro eğitimi ve yıllarca sahne aldığı Makedonya Türk Tiyatrosu deneyimi, güçlü rollerin altından başarıyla kalkmasına yardımcı oldu. Sultan Makamı’ndan Son Nefesime Kadar uzanan dizilerle geniş kitlelerin sevgisini kazanan Saban, hakkında meral edilenleri derledik. Hem dizi hem sinema projelerindeki performanslarıyla adından söz ettiren oyuncu Ertan Saban kimdir? Ertan Saban kaç yaşında ve nereli? Ertan Saban dizileri ve detaylar...
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Ertan Saban Kimdir?
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Ertan Saban Özel Hayatı
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Ertan Saban'ın Yer Aldığı Diziler
Ertan Saban'ın Yer Aldığı Filmler
Ertan Saban'ın Öne Çıkan Açıklamaları
Ertan Saban'ın Güncel Projeleri
Ertan Saban'ın Ödülleri ve Adaylıkları
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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