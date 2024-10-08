Son Günlerin Tartışmalı İsmi Mauro Icardi İstatistiklerle Cevap Verdi
Son Günlerin Tartışmalı İsmi Mauro Icardi İstatistiklerle Cevap Verdi
Mauro Icardi'nin özel jetle yaptığı tatiller, maç sonu İstanbul'dan hemen ayrılması gibi sebeplere düşüşte olan performansı da eklenince taraftarın tepkisini çekmişti. Mauro Icardi bugün eleştirilere ilginç bir cevap verdi.
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Galatasaray taraftarının sevgilisi olan ancak son dönemlerdeki performansıyla eleştiri de alan Icardi, milli arayı yine tatille geçirme kararı almıştı.
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Maçın ardından yaptığı özel jet paylaşımı tepki toplayan Icardi'den eleştirilere istatistikli cevap geldi.
Mauro Icardi "Günaydın" mesajıyla paylaştığı istatistiklerinde 83 maç 58 gol 22 asistlik performansını paylaştı.
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