Somali Cumhurbaşkanının Oğlu İçin Karar Çıktı: 27 Bin 300 Lira

İstanbul'da çarptığı motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne sebep olan Somali Cumhurbaşkanının oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud için 3 yıl hapis cezası kararı çıktı. Mahkeme, taksir indirimi ile cezayı 2 yıl 6 aya düşürdü. Bu ceza da 27 bin 300 lira para cezasına çevrildi.