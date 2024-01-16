Somali Cumhurbaşkanının Oğlu İçin Karar Çıktı: 27 Bin 300 Lira
Somali Cumhurbaşkanının Oğlu İçin Karar Çıktı: 27 Bin 300 Lira
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Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, İstanbul Fatih'te 30 Kasım 2023'te iki çocuk babası motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olmuştu.
Olay sonrası Mahmud'un ülkesine kaçması Türkiye'de büyük tartışmalar başlatmış ve olay yerindeki polisler için soruşturma açılmıştı.
Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un geçtiğimiz günlerde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade vermesinin ardından bugün görülen ilk davada savcı mütalasını açıkladı.
Savcı, taksirle ölüme neden olmaktan sanığın 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, Mahmud için 3 yıl hapis cezası kararı verdi ancak taksir indirimi ile ceza 2 yıl 6 aya düştü. Bu ceza da 27 bin 300 lira para cezasına çevrildi.
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