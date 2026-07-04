2026’yı Yarılamanın Verdiği Ağırlıktan Ankara’nın NATO Hazırlığı Mizahına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
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Haftanın en güzel gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, cumartesi günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.
Keyifli okumalar 💃
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Hazırsan başlayalım 🚀
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Hele ailevi meselelerinizden bahsettiyseniz yandınız.
Erkekler ne kadar rahat fark ettiniz mi?
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Korona zamanı da mı böyle yapmamız lazımdı?
Sizinki toplam kaç taksit?
👇
Haklısın galiba.
👇
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Nasıl oldu bu?
Bu kimin aklına geldi?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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