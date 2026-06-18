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Örgü Delilerinden Sineklerin Favori Mevsimine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Örgü Delilerinden Sineklerin Favori Mevsimine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.06.2026 - 18:06
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Eski adı Twitter olan X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Bakalım bugün kimler şakalarıyla güldürmüş?

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Biraz sabır...

Haklı bir isyan!

Haklı bir isyan!
twitter.com

Biraz da magazin.

Biraz da magazin.
twitter.com

Bu viral tweetimiz de Fransa'dan.

Bu viral tweetimiz de Fransa'dan.
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Biraz da toplu taşıma gündemi!

Biraz da toplu taşıma gündemi!
twitter.com

Helal valla!

Kapatalım 👋

Kapatalım 👋
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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