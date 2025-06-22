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Sürekli Acelesi Olan Kedilerden Oyun Bağımlılarını Zorbalayanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Sürekli Acelesi Olan Kedilerden Oyun Bağımlılarını Zorbalayanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.06.2025 - 17:59

Haftanın son gününü, her gün olduğu gibi yine günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in komedi ustaları, enerjileriyle bir kez daha X'in gündemini belirledi. Bakalım, bugün hangi kullanıcıların tweetleri kahkahalar attırdı, hangileri beğeni toplayarak viral hale geldi. 

Keyifli okumalar 💃

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Hazırsan başlayalım 🙌

Seveyim diye sürekli meşgul ediyoruz çünkü.

Fotoğrafa bakınca acaba diyor insan.

Fotoğrafa bakınca acaba diyor insan.
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Derler de derler...

Derler de derler...
twitter.com

Estetik çılgınlığı kokunç bir yere gidiyor.

Estetik çılgınlığı kokunç bir yere gidiyor.
twitter.com
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Neden üniversite hayalleri de ders çalışmak üzerine?

Neden üniversite hayalleri de ders çalışmak üzerine?
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Gerçekten nasıl süre yetti?

Tartışmayı ortaya bırakıp kaçayım.

Tartışmayı ortaya bırakıp kaçayım.
twitter.com

Sınav olduğunu sınav günü öğrenince.

Sınav olduğunu sınav günü öğrenince.
twitter.com
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Aynı şey...

Yarın görüşürüz 👋

Yarın görüşürüz 👋
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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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