Sürekli Acelesi Olan Kedilerden Oyun Bağımlılarını Zorbalayanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Haftanın son gününü, her gün olduğu gibi yine günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in komedi ustaları, enerjileriyle bir kez daha X'in gündemini belirledi. Bakalım, bugün hangi kullanıcıların tweetleri kahkahalar attırdı, hangileri beğeni toplayarak viral hale geldi.
Keyifli okumalar 💃
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fotoğrafa bakınca acaba diyor insan.
Derler de derler...
Estetik çılgınlığı kokunç bir yere gidiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Neden üniversite hayalleri de ders çalışmak üzerine?
👇
Tartışmayı ortaya bırakıp kaçayım.
Sınav olduğunu sınav günü öğrenince.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yarın görüşürüz 👋
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın