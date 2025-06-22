Sürekli Acelesi Olan Kedilerden Oyun Bağımlılarını Zorbalayanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Haftanın son gününü, her gün olduğu gibi yine günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in komedi ustaları, enerjileriyle bir kez daha X'in gündemini belirledi. Bakalım, bugün hangi kullanıcıların tweetleri kahkahalar attırdı, hangileri beğeni toplayarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃