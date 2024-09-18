Sokakların Derinlerinden Gelen Tınılar: Kalbinize Dokunacak 10 Efsane Parça
Sokakların Derinlerinden Gelen Tınılar: Kalbinize Dokunacak 10 Efsane Parça
Bazen en iyi müzik, stüdyolardan değil, sokakların tam ortasından gelir, değil mi? Şehrin karmaşası içinde kaybolurken kulağınıza çalınan bir melodi ya da köşe başında dinlediğiniz o çalgıcı, ruhunuza işler. İşte bu liste, o sokak ruhunu tam anlamıyla yakalayan, kalbinizi sıcacık yapacak 10 efsane parçayı bir araya getiriyor. Hadi gelin, bu tınılara kulak verelim!
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1. Siya Siyabend - Olmaz
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2. Light in Babylon - Hinech Yafa
3. Ateş Band - Drama Köprüsü
4. Karagüneş Sokak Müzisyenleri Grubu
5. Evrencan Gündüz - Mevsim Çiçekleri
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