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Sokakların Derinlerinden Gelen Tınılar: Kalbinize Dokunacak 10 Efsane Parça

etiket Sokakların Derinlerinden Gelen Tınılar: Kalbinize Dokunacak 10 Efsane Parça

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
18.09.2024 - 22:07

Bazen en iyi müzik, stüdyolardan değil, sokakların tam ortasından gelir, değil mi? Şehrin karmaşası içinde kaybolurken kulağınıza çalınan bir melodi ya da köşe başında dinlediğiniz o çalgıcı, ruhunuza işler. İşte bu liste, o sokak ruhunu tam anlamıyla yakalayan, kalbinizi sıcacık yapacak 10 efsane parçayı bir araya getiriyor. Hadi gelin, bu tınılara kulak verelim!

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1. Siya Siyabend - Olmaz

2. Light in Babylon - Hinech Yafa

3. Ateş Band - Drama Köprüsü

4. Karagüneş Sokak Müzisyenleri Grubu

5. Evrencan Gündüz - Mevsim Çiçekleri

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6. Rumen Florin

7. Flower Room - Deep

8. Tutaste-Hemşin Yaylaları

9. Inca Sol - Inkas Wambra

10. Brenna MacCrimmon ve BabaZula - Cecom

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