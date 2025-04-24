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ŞOK'a Yağ Ölçer Akıllı Bluetooth Baskül Geliyor! 26 Nisan 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Yağ Ölçer Akıllı Bluetooth Baskül Geliyor! 26 Nisan 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

değirmencikızı
değirmencikızı - Onedio Üyesi
24.04.2025 - 10:50

ŞOK 26 Nisan ile 3 Mayıs 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 26 Nisan ile 3 Mayıs 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Asonic Alarmlı Saat & Hoparlör 499 TL,

Asonic Alarmlı Saat & Hoparlör 499 TL,

  • Sinbo Yağ Ölçer Akıllı Bluetooth Baskül 259 TL, 

  • Sinbo Masif Ahşap Abajur 189 TL, 

  • 3 Katlı Işıklı Raf 599 TL, 

  • 2'li Ledolet Sensörlü Işık 199 TL,

  • 3'lü Ledolet Ampul 89,95 TL,

  • Baskılı Baza Altı Büyük Boy Hurç 79,95 TL, 

  • Baskılı Pencereli Hurç 79,95 TL, 

  • Baskılı Mega Boy Hurç 79,95 TL, 

  • Baskılı Maxi Hurç 64,95 TL, 

  • Baskılı Midi Hurç 54,95 TL,

  • Baskılı Orta Boy Baza Altı Hurç 69,95 TL,

  • 4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 79,95 TL, 

  • Mega Boy Kapaklı Kutu 129 TL, 

  • Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 100 TL, 

  • 12 Bölmeli Çekmece Düzenleyici 50 TL,

  • Midi Akordiyon Düzenleyici 29,95 TL,

  • Mini Akordiyon Düzenleyici 25 TL, 

  • Maxi Akordiyon Düzenleyici 34,95 TL, 

  • Ütü Masası Kılıfı 79,95 TL, 

  • Chantale Çocuk Bambu Çorap Çeşitleri 14,95 TL,

  • Fil Necati Okuma Kitap Çeşitleri 59,95 TL,

25 TL üstü alışverişlerde geçerli;

  • 400 ml Neutrogena Jel Vücut Losyonu 150 TL, 

  • 3x70 adet Sleepy Extra Islak Havlu 70 TL, 

  • 3 kg Bingo Premium Toz Deterjan 119 TL, 

  • 24'lü Ülker Sütlü Dolgulu Çikolata 95 TL,

  • 8'li Papia Biocare Kağıt Havlu 95 TL

Günün fırsat ürünlerine göz atmak için tıklayın.

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değirmencikızı
değirmencikızı
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