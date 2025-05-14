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ŞOK'a Uzaktan Kumandalı Yarış Arabası Geliyor! 17 Mayıs 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Uzaktan Kumandalı Yarış Arabası Geliyor! 17 Mayıs 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
14.05.2025 - 11:14

ŞOK 17 Mayıs ile 24 Mayıs 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 17 Mayıs ile 24 Mayıs 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Uzaktan Kumandalı Yarış Arabası 449 TL,

Uzaktan Kumandalı Yarış Arabası 449 TL,

  • Gokidy Dollyland Luvlie Küçük Hanım 399 TL, 

  • Dollyland Minkie Minnoşlar Sokak Stili 199 TL,

  • Dollyland Minkie Minnoş Prensesler 149 TL,

  • Tırmanan Gösteri Aracı 100 TL, 

  • Sevimli Direksiyon 499 TL, 

  • Polly Pocket ve Arkadaşları 149 TL,

  • Grafiti Desenli Sök Tak Canavar Kamyonlar 179 TL,

  • Grafiti Desenli Arabalar 59,95 TL, 

  • Hot Wheels Fırlatma Seti 239 TL,

  • Pilsan 120 Parça Micro Blok Set 199 TL,

  • Pilsan Mini Arabalar 50 TL, 

  • Pilsan Blok Meslek Grup Kamyonları 279 TL,

  • Kukuli ile Sağlıklı Besleniyorum Kitap Çeşitleri 39,95 TL

25 TL üstü alışveriş kampanyasında geçerli

  • Hellmann's Ketçap 460 gr + Mayonez 385 gr 90 TL, 

  • 12'li Papia Biocare Tuvalet Kağıdı 95 TL, 

  • 350 ml Dove Şampuan Onarıcı Bakım 85 TL, 

  • 2470 ml Persil Jel Deterjan 159 TL, 

  • 150 ml Dove Deodorant Çeşitleri 99 TL

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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