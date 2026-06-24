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ŞOK'a Su Sebili Geliyor! 24 Haziran 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Su Sebili Geliyor! 24 Haziran 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
24.06.2026 - 11:32 Son Güncelleme: 24.06.2026 - 11:51
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ŞOK 24 - 30 Haziran 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

24 Haziran ŞOK kataloğu 2026 ürünler listesi kataloğunda yer alan ürünler aşağıda!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 24 - 30 Haziran  2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

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Haftanın Fırsatları

Haftanın Fırsatları

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Onvo 65" Frameless UHD Qled Google Tv 26.999 TL

Onvo 65" Frameless UHD Qled Google Tv 26.999 TL

  • Onvo 55' Frameless UHD Qled Google Tv 19.499 TL 

  • Fujiplus 18000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima 33.500 TL 

  • Fujiplus 15000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima 24.500 TL 

  • Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici 1.499 TL 

  • Forever Ledli Cımbız 119 TL 

  • Wemara UV Jet Sticker Tırnak Seti 799 TL 

  • Wemara Retinol Titreşimli Göz Kremi 15+15 ml 599 TL 

  • Powertech Ense, Sakal, Vücut Kılı Kesme Makinesi 249 TL 

  • Emsan Power 2In1 Dikey El Süpürgesi 2.799 TL 

  • Emsan Kişisel Sürahili Smoothie Blender 1.999 TL 

  • Emsan Blender Set 2.499 TL

En çok tercih edilen klimalara buradan göz atabilirsiniz.

Kelebek Kurutmalık 799 TL

Kelebek Kurutmalık 799 TL

  • Ütü Masası 999 TL 

  • Pedallı Temizlik Seti 599 TL 

  • Tablet Mop 349 TL 

  • Ütü Masası Kılıfı 100 TL 

  • Spreyli Camsil 149 TL 

  • Yedek Mop Başlığı 75 TL 

  • Elbise Askısı 100 TL 

  • Banyo Matı 100 TL 

  • Tekerlekli Organizer 219 TL 

  • Deterjan Hazneli Bulaşık Süngeri 75 TL

Şarjlı Budama Makası 1.190 TL

Şarjlı Budama Makası 1.190 TL

  • Aprilla Şarjlı Hassas Tornavida 899 TL 

  • Lehim Havya Seti 299 TL 

  • 17,5 kg Polisan Quartz Tavan Boyası 599 TL 

  • Polisan Quartz İç Cephe Boyası 499 TL

  • Şerit Metre 100 TL 

  • Steel MDF Kit 100 TL 

  • Steel Sprey Vernik 75 TL

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Çift Kişilik Pamuklu Waffle Pike 399 TL

Çift Kişilik Pamuklu Waffle Pike 399 TL

  • Tek Kişilik Pamuklu Waffle Pike 349 TL 

  • Kadın Ham Bez Şort 279 TL 

  • Kadın Ham Bez Tek Alt 349 TL 

  • Visco Dolgulu Yastık 249 TL 

  • Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 399 TL 

  • Göğüs Ucu Gizleyici 75 TL 

  • Kadın Kalın Askılı Şortlu Takım 349 TL 

  • Mıknatıslı Termos Çanta 199 TL

  • Erkek Çapraz Bant Terlik 149 TL

Tchibo Esperto 2 Süt Tam Otomatik Kahve Makinesi Siyah 19.999 TL

Tchibo Esperto 2 Süt Tam Otomatik Kahve Makinesi Siyah 19.999 TL

  • Tchibo Filtre Kahve Makinesi Elegant 2.999 TL

  • Tchibo Esperto Mini Siyah Tam Otomatik Espresso Makinesi 12.999 TL

  • Tchibo Esperto Mini Gri Tam Otomatik Espresso Makinesi 12.999 TL

  • Tchibo Filtre Kahve Makinesi Let's Brew Beyaz 2.999 TL

  • Tchibo Cafissimo Pure Plus Siyah/Beyaz Kapsüllü Kahve Makinesi 6.999 TL

Kiwi Su Isıtıcı 749 TL

Kiwi Su Isıtıcı 749 TL

  • Kiwi Su Sebili 8.299 TL

  • Kiwi Paslanmaz Çelik Çay Makinesi 1.799 TL

  • Kiwi Elektrikli Semaver Beyaz 1.799 TL

  • Kiwi Robot Süpürge 7.999 TL

  • Kiwi Kişisel Smoothie Blender 999 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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