ŞOK'a Su Sebili Geliyor! 24 Haziran 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
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ŞOK 24 - 30 Haziran 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
24 Haziran ŞOK kataloğu 2026 ürünler listesi kataloğunda yer alan ürünler aşağıda!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 24 - 30 Haziran 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''
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Onvo 65" Frameless UHD Qled Google Tv 26.999 TL
Kelebek Kurutmalık 799 TL
Şarjlı Budama Makası 1.190 TL
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Çift Kişilik Pamuklu Waffle Pike 399 TL
Tchibo Esperto 2 Süt Tam Otomatik Kahve Makinesi Siyah 19.999 TL
Kiwi Su Isıtıcı 749 TL
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