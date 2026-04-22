ŞOK'a Playstation 5 Geliyor! 22 Nisan 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
22.04.2026 - 10:45

ŞOK 22 Nisan 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 22 - 28 Nisan 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

Haftanın Fırsatları

Çeşit Çeşit Atıştırmalıklar

Piranha Çift Kameralı Drone 1.799 TL

  • Piranha Peluşlu Bluetooth Hoparlör 599 TL 

  • Toasty Masaüstü Fan 399 TL 

  • Piranha Futbol & Basketbol Topu Figürlü Tws Kulaklık 499 TL 

  • Sony Playstation 5 Edition 1 TB Oyun Konsolu 32.999 TL 

  • Trax Kids Bluetooth Hoparlör 599 TL 

  • Forever Donut Gece Lambası 399 TL 

  • S-link Çok Fonksiyonlu Masa Lambası 599 TL

  • Bluetooth Kablosuz Kulaküstü Kulaklık 499 TL 

  • Torima Nostaljik Radyo Speaker 699 TL 

  • Deniz Kabuk Figürlü Takı ve Müzik Kutusu 299 TL 

  • Torima Powerbank 20.000 mAh 499 TL 

  • Şarjlı Figürlü El Tipi Fan 199 TL

Pilsan Titan Akülü Uzaktan Kumandalı Araba 8.990 TL

  • Pilsan Hero Bisiklet 699 TL 

  • Rookie Dönüşebilen Tekerlekli 2'si 1 Arada Paten 1.290 TL 

  • Uzaktan Kumandalı Akrobatik Araç 899 TL 

  • Işın Kılıcı 699 TL 

  • Hot Wheels Tekli Arabalar 115 TL 

  • Ördekli Büyük Balık Oyunu 129 TL 

  • Metal Serbest Teker Araba 349 TL 

  • Havalı Top Atar 349 TL 

  • Dino Elektronik Org 349 TL 

  • Uzaktan Kumandalı Mini Araç 499 TL

Sevilen oyuncaklarda yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Pufu Civciv / Köpek Figürlü Çocuk Açılır Koltuk 1.490 TL

  • Dino Oyuncak Projeksiyon 199 TL

  • Büyük Hafriyat Kamyonu 999 TL 

  • Sürtmeli Chopper Motosiklet 119 TL 

  • Vagonlu Çek Bırak Araba 129 TL 

  • Oyuncak Süpürge 129 TL 

  • Kırmızı Başlıklı Kız 499 TL 

  • Sevimli Pop-it 149 TL 

  • Pelüş Top 149 TL 

  • Hot Wheels 2in1 Manyetik Katlanabilir Puzzle Seti 149 TL

  • Barbie Kariyer Bebekleri 299 TL 

  • Benim Rüya Evim 399 TL 

  • Konuşan Sevimli Ayıcık 399 TL 

  • Asa Köpük 50 TL 

  • Lisanslı Tekli Köpük 17,95 TL 

  • Sürpriz Kristal Yumurta 50 TL 

  • Lisanslı Taşıyıcı Tır 299 TL

  • Batman Monster Jeep 599 TL

Kendin Boya Pijama Takımı 399 TL

  • Kız / Erkek Çocuk Figürlü Sırt Çantası 179 TL 

  • Figürlü Çocuk Sandalet 149 TL 

  • Kız Çocuk Tütü Etek 199 TL 

  • Kız Çocuk Pullu Payetli Tişört149 TL 

  • Kız / Erkek Çocuk Aksesuarlı Şapka 149 TL 

  • Tonilato Seramik Kupa 199 TL 

  • Pipetli Bardak 100 TL 

  • Kapaklı Müsli Kabı 50 TL

Grundig 50'' GQ 750A Televizyon 23.999 TL

  • Grundig 75'' GQ 750A Televizyon 46.999 TL

  • Samsung S25 Ultra 256 GB 12 GB RAM 75.999 TL

  • iPhone 17 256 GB 75.499 TL

  • Xiaomi Redmi 15C 256 GB 8 GB 9.499 TL

TCL Movetime Watch 2 5.999 TL

  • TCL Movetime Family Watch 5.499 TL

  • Sony Playstation 5 Dualsense Oyun Kolu 4.399 TL

  • SEGWAY Ninebot C2 Lite Çocuk Scooter 10.899 TL

  • Samsung Galaxy TAB A11 + 6/128 WF Tablet 7.899 TL

