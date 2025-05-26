ŞOK'a Pirantech Buharlı Temizlik Makinesi Geliyor! 28 Mayıs 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK 28 Mayıs ile 4 Haziran 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 28 Mayıs ile 4 Haziran 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
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Pirantech Buharlı Temizlik Makinesi 4.290 TL,
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Jakarlı Plaj Havlusu 139 TL,
Kamp Testeresi 249 TL,
30 litre Buzzy Termos 999 TL,
Güneş kremi çeşitleri
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