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ŞOK'a Pirantech Buharlı Temizlik Makinesi Geliyor! 28 Mayıs 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Pirantech Buharlı Temizlik Makinesi Geliyor! 28 Mayıs 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
26.05.2025 - 15:12

ŞOK 28 Mayıs ile 4 Haziran 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 28 Mayıs ile 4 Haziran 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Pirantech Buharlı Temizlik Makinesi 4.290 TL,

Pirantech Buharlı Temizlik Makinesi 4.290 TL,

  • S-link Lyra/Aurora Gold Dokunmatik Masa Lambası 249 TL, 

  • Petrix Şişirilebilir Solar Led Lamba 249 TL, 

  • Petrix Sensörlü Solar Bahçe Lambası 449 TL, 

  • Pilsan Champion Akülü Uzaktan Kumandalı Araba 7.990 TL, 

  • Mounty 3 Kişilik Çadır 749 TL, 

  • Mounty Kamp Matı 219 TL, 

  • Mounty 3 Kişilik Otomatik Çadır 999 TL,

  • Olta Seti 649 TL

Jakarlı Plaj Havlusu 139 TL,

Jakarlı Plaj Havlusu 139 TL,

  • Pamuklu Peştamal 159 TL, 

  • Fileli Termos Plaj Çantası 229 TL, 

  • Viskon Peştamal 139 TL, 

  • Peştamal 89,95 TL, 

  • Dijital Baskılı Plaj Çantası 149 TL, 

  • File Plaj Çantası 199 TL, 

  • Jüt Plaj Çantası 199 TL. 

  • Nakışlı Kumaş Plaj Çantası 199 TL, 

  • Erkek Ham Bez Şort 229 TL, 

  • Kadın Terlik 119 TL, 

  • Kadın/Erkek Şortlu Takım 349 TL,

Kamp Testeresi 249 TL,

Kamp Testeresi 249 TL,

  • 1500 ml Orcamp Termos 1.290 TL, 

  • Çakmaklı Kartuş Pürmüz Set 399 TL, 

  • Siboplu Kamp Ocak+450 gr Tüp 499 TL, 

  • Katlanabilir Metal Kürek Seti 299 TL, 

  • Kamp Çatal Kaşık Bıçak Seti 199 TL, 

  • Paracord Bileklik 100 TL, 

  • Kamp Baltası 279 TL, 

  • Kamp Bıçağı 249 TL,

  • 2 kg Ece Bio Mangal Kömürü 129 TL,

  • 60'lık Lüks Mangal 399 TL,

  • 40'lık Lüks Mangal 299 TL, 

  • Büyük Izgara Teli 100 TL,

  • Plaj Sandalyesi Desenli 329 TL, 

  • Plaj/Piknik Sandalyesi 299 TL, 

  • Kamp Taburesi 99,95 TL, 

  • Mermer Piknik Masası 399 TL, 

  • XL Kamp Sandalyesi 699 TL, 

  • Kamp Sandalyesi Desenli 329 TL, 

  • Kamp Sandalyesi 289 TL, 

  • Çocuk Kamp Sandalyesi 299 TL, 

  • Sandalye Minderi Blok Sünger 59,95 TL,

  • Sandalye Minderi 50 TL,

  • Aygaz Kamp Tipi Portatif Ocak 1.190 TL,

  • Aygaz Katlanabilir Portatif Kamp Ocağı 1.490 TL,

30 litre Buzzy Termos 999 TL,

30 litre Buzzy Termos 999 TL,

  • 14,5 litre Musluklu Piknik Termosu 379 TL, 

  • 5 litre Musluklu Lüks Piknik Termos 499 TL,

  • Buz Aküsü 18,50 TL, 

  • Askılı Termal Piknik Çantası 100 TL, 

  • Termal Piknik Çantası 159 TL, 

  • 20 litre Termos Çanta 229 TL, 

  • Kulplu Termos Piknik Çantası 349 TL, 

  • PP Büyük Boy Valiz 869 TL, 

  • PP Orta Boy Valiz 749 TL,

  • PP Kabin Boy Valiz 679 TL

Güneş kremi çeşitleri

Güneş kremi çeşitleri
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Gıda ürünleri

Gıda ürünleri

Hijyen ürünleri

Hijyen ürünleri

25 TL üstü alışverişlerde geçerli

  • 4'lü Superfresh Pizza King 165 TL, 

  • 200 gram Nescafe Gold Eco Paket 250 TL, 

  • 1008 ml Yumoş Extra Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 99 TL, 

  • 24'lü Ülker Halley Mini 65 TL,

  • 30'lu Molped Supernight Mega Fırsat Gece 95 TL

Klima Modelleri

Klima Modelleri

Haftanın Win ürünleri

Haftanın Win ürünleri

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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