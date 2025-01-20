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ŞOK'a Hoover Çamaşır Kurutma Makinesi Geliyor! 22 Ocak 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Hoover Çamaşır Kurutma Makinesi Geliyor! 22 Ocak 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
20.01.2025 - 11:04

ŞOK 22 Ocak ile 29 Ocak 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 22 Ocak ile 29 Ocak 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Cam Ankastre Set 6.499 TL,

Cam Ankastre Set 6.499 TL,

  • Arzum Lusso El Belnder Seti 1.799 TL, 

  • Sinbo Mikser Seti 1.199 TL,

  • Asonic Şarj Edilebilir Pilli Su Pompası 139 TL,

  • Kumsal Tava Set 349 TL,

  • Tava + Sahan Set 349 TL, 

  • Sahan Set 349 TL, 

  • Karnıyarık Tencere 429 TL, 

  • Derin Tencere 449 TL, 

  • Ezme Karnıyarık Tencere 499 TL, 

  • Ezme Tava 199 TL,

  • Ezme Tencere 499 TL,

  • 6 Parça Hascevher Tencere 1.699 TL, 

  • Cem Börek ve Balık Tavası 449 TL, 

  • Döküm Kek Kalıbı 349 TL, 

  • Sütlük 119 TL, 

  • 4'lü Tiktak Tava Seti 1.499 TL, 

  • Kulplu Küvet 189 TL, 

  • Bambu Kapaklı Borosilikat Cam Tencere 99,95 TL,

  • Kristal Sürahi 119 TL

Günün fırsatları için tıklayın.

Kadın Kalpli Pijama Takımı 399 TL,

Kadın Kalpli Pijama Takımı 399 TL,

  • Erkek Pijama Takımı 399 TL, 

  • Kadın Kadife Tek Alt 199 TL, 

  • Kadın Kalpli Terlik 159 TL, 

  • 2'li Kadın Ribanalı Bato Slip 79,95 TL, 

  • 2'li Kadın Ribanalı Slip 69,95 TL,

  • Kadın Kalpli Patik 159 TL

  • Simli Çorap 39,95 TL, Peluş Çorap 49,95 TL, 

  • Kadın Simli Konç Komet Çorap 34,95 TL, 

  • Kadın Simli Marul Çorap 29,95 TL, 

  • 2'li Erkek Soket Çorap 59,95 TL, 

  • Hareketli Peluş Kulaklık 249 TL, 

  • Peluş Kulaklık 129 TL, 

  • Süet Takı Organizer Çantası 299 TL, 

  • Kapaklı Süet Organizer 199 TL,

  • Süet Organizer Büyük Boy 179 TL

Haftanın fırsatları

Haftanın fırsatları

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25 TL üstü alışverişlerde geçerli;

  • 500 gram Pınar Tam Yağlı Süzme Peynir 70 TL, 

  • 400 gram Torku Banada 69 TL, 

  • 170 gram Albeni Kurabiyem 39 TL,

  • 4x250 ml Burn 85 TL,

  • 18'li Sleepy Natural Süper Eco Gece Hijyenik Ped 45 TL

Beyaz eşya ve küçük ev aletleri

Beyaz eşya ve küçük ev aletleri

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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