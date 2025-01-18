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Temiz ve Düzenli Bir Evde Oturmanın Hissini Seviyorsanız 2025'e Bu 15 Ürün Önerisiyle Başlayın

etiket Temiz ve Düzenli Bir Evde Oturmanın Hissini Seviyorsanız 2025'e Bu 15 Ürün Önerisiyle Başlayın

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
18.01.2025 - 07:27

Yeni bir yıl, sadece kendimizde değil, yaşadığımız alanlarda da değişim yapmak için mükemmel bir fırsat! Evinizde dağınıklığa veda edip ferah bir başlangıç yapmak sandığınızdan çok daha kolay. Sizin için seçtiğimiz pratik ve etkili ürünlerle, 2025’te evinizin havasını tamamen değiştirebilirsiniz!

Bu içerik 15.01.2025 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Brussels - Sihirli Temizleme Süngeri

1. Brussels - Sihirli Temizleme Süngeri

Brussels Sihirli Temizleme Süngeri, lekelerin baş düşmanı! Kahve lekesi, tezgah çizikleri ya da duvarda iz mi var? Brussels Sihirli Sünger’le bir dokunuş yeter, evinizin her köşesi tertemiz olur.

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2. Youery - Cam Ocak Kazıyıcı

2. Youery - Cam Ocak Kazıyıcı

Youery Cam Ocak Kazıyıcı, mutfak temizliğini çocuk oyuncağına çeviriyor! Yanmış yağlar ve inatçı lekeleri nazikçe kazıyıp cam yüzeylerde hiçbir iz bırakmıyor. Youery kazıyıcıyla mutfağınızda temizlik bir keyif haline gelecek.

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3. Leifheit - Jaluzi Temizleyici Aparat

3. Leifheit - Jaluzi Temizleyici Aparat

Leifheit Jaluzi Temizleyici Aparat, tozlarla baş etmenin en pratik yolu! Jaluzilerinizin arasına dolan tozları tek hareketle temizleyen bu aparat, pencerelerinizi ışıl ışıl yapar. Leifheit’in bu mucize ürünüyle temizlik daha kolay.

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4. YouCopia - Ayarlanabilir Dolap Düzenleyici

4. YouCopia - Ayarlanabilir Dolap Düzenleyici

YouCopia Ayarlanabilir Dolap Düzenleyici, mutfak dolaplarındaki karmaşayı düzenli bir düzene çeviriyor. Tencereler, tabaklar ve kapaklar artık yerli yerinde olacak! YouCopia düzenleyiciyle mutfağınızın her köşesi minimalist bir şıklık kazanacak.

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5. HOOTNEE - Çekmece Düzenleyici Organizer

5. HOOTNEE - Çekmece Düzenleyici Organizer

HOOTNEE Çekmece Düzenleyici, çoraplarınızı, kemerlerinizi ve aksesuarlarınızı düzenlemenin şık bir yolunu sunuyor. Çekmecenizi açtığınızda her şeyin yerli yerinde olduğunu görmek sizi mutlu edecek. HOOTNEE organizer, düzenli bir hayat için olmazsa olmaz.

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6. Homecare - İnox Temizleyici Köpük

6. Homecare - İnox Temizleyici Köpük

Homecare İnox Temizleyici Köpük, buzdolabı ve çelik yüzeyler için birebir! Parmak izlerini ve lekeleri birkaç püskürtme ile yok eden bu ürün, inox yüzeylerinizi ışıl ışıl yapar. Homecare köpükle evinizde tertemiz bir atmosfer yaratın.

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7. Scotch-Brite - Supür-Paspas Sistemi

7. Scotch-Brite - Supür-Paspas Sistemi

Scotch-Brite Supür-Paspas Sistemi, zemin temizliğini pratik hale getiriyor. Mikrofiber başlığıyla tozu ve kiri tek seferde hapseden bu ürün, ev işlerini eğlenceli bir hale dönüştürüyor. Scotch-Brite ile 2025’e tertemiz bir evle giriş yapın!

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8. Domol - Çok Amaçlı Temizleme Köpüğü

8. Domol - Çok Amaçlı Temizleme Köpüğü

Domol Çok Amaçlı Temizleme Köpüğü, camdan fayansa kadar her yüzeyde etkili bir temizleyici. Pratikliğiyle sizi yormaz, temizliği hızla bitirmenizi sağlar. Domol köpükle her köşe mis gibi koksun.

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9. K2r - Çamaşır Makinesi Temizleyici

9. K2r - Çamaşır Makinesi Temizleyici

K2r Çamaşır Makinesi Temizleyici, makinenizin ömrünü uzatırken çamaşırlarınızın daha temiz çıkmasını sağlar. Kötü kokuları gideren bu ürün, makinenizi derinlemesine temizler. K2r temizleyiciyle yeni yılda tertemiz çamaşırlar sizi bekliyor!

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10. Porsima - Ayakkabı Düzenleyici Raf

10. Porsima - Ayakkabı Düzenleyici Raf

Porsima Ayakkabı Düzenleyici Raf, antredeki ayakkabı karmaşasını sona erdiriyor. Hem yerden tasarruf sağlıyor hem de ayakkabılarınızı düzenli bir şekilde saklıyor. Porsima’nın bu şık çözümüyle girişiniz her zaman düzenli görünsün.

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11. Kajilai - Elektrikli Makyaj Fırçası Temizleyici

11. Kajilai - Elektrikli Makyaj Fırçası Temizleyici

Taşınabilir Elektrikli Makyaj Fırçası Temizleyici, makyaj fırçalarını dakikalar içinde tertemiz yapıyor. Hijyenik ve hızlı bir çözüm sunan bu cihaz, makyaj rutininizi daha keyifli hale getiriyor. Taşınabilir temizleyiciyle temiz fırçalarla ışıltınızı artırın!

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12. Stardrops - Pink Stuff Çok Amaçlı Temizlik Macunu

12. Stardrops - Pink Stuff Çok Amaçlı Temizlik Macunu

Stardrops Pink Stuff Temizlik Macunu, mutfaktan banyoya kadar her yüzeyde mucizevi bir temizlik sunuyor. Kurumuş lekeleri, kireç ve inatçı kirleri anında yok eden bu ürün, sosyal medyada gördüğünüz etkileyici sonuçları evinize taşıyor. Stardrops ile temizlik artık çok daha eğlenceli!

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13. Kulamo - Baharat Rafı Düzenleyici

13. Kulamo - Baharat Rafı Düzenleyici

Kulamo Baharat Rafı Düzenleyici, mutfakta aradığınız düzenin anahtarı! Baharat kavanozlarınızı şık ve kolay ulaşılabilir bir şekilde düzenler. Kulamo ile yemek yaparken her şey elinizin altında olacak.

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14. Fethiye Toptan - Kablo Düzenleyici

14. Fethiye Toptan - Kablo Düzenleyici

Fethiye Toptan Kablo Düzenleyici, evinizdeki dağınık kabloları toplar ve düzenli bir görünüm sağlar. Televizyon, bilgisayar ya da şarj kabloları artık göz önünde olmayacak. Fethiye Toptan ile düzenli bir yaşam alanı yaratın!

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15. Huiguli - Çarşaf Tutucu Klips

15. Huiguli - Çarşaf Tutucu Klips

Huiguli Çarşaf Tutucu Klips, çarşaflarınızın gece boyunca yerinden kaymasını önler. Sabah uyandığınızda yatağınız her zaman düzenli görünür. Huiguli’nin bu pratik çözümüyle 2025’e düzenli bir yatakla başlayın!

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Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu
Onedio Üyesi
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