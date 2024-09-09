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Şok'a Helly Hansen Mont Geliyor! 11 Eylül 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket Şok'a Helly Hansen Mont Geliyor! 11 Eylül 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
09.09.2024 - 14:35

ŞOK 11 - 18 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 11 - 18 Eylül 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Sleepy Natural Külot Bez 81 TL,

Sleepy Natural Külot Bez 81 TL,

  • Sleepy Natural Bebek Bezi 81 TL,

  • Dalin Kolay Tarama Spreyi 74,90 TL,

  • Dalin Bıcı Bıcı Kolonya 150 ml 54,90 TL,

  • Pantene Şampuan Çeşitleri 360 ml 84,90 TL,

  • Pantene Saç Kremi Çeşitleri 275 ml 86,50 TL,

  • Palette Saç Boyası Çeşitleri 89 TL

  • Nivea Soft Bakım Kremi Nemlendirici 200 ml 69,50 TL,

  • Nivea Fresh Active Kadın/Erkek Deodorant 75 ml 79 TL,

  • Nivea Sivilce Karşıtı Beyaz Kil Maskesi 69,50 TL,

  • Adam Tıraş Bıçağı Çift Bıçaklı 10'lu 45,50 TL,

  • Porçöz Pas ve Kireç Çözücü 1 Litre 41,40 TL,

  • Alo Aqua Kar Çiçeği Ferahlığı Toz Deterjan 10 Kg 329 TL, 

  • Perwoll Sıvı Deterjan 2,7 Litre 144 TL,

  • Tursil Jel Deterjan 2310 ml 103 TL

İndirimli bebek ürünleri burada.

İndirimli kişisel bakım ve kozmetik ürünleri burada

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın!

Bebek bakım ürünleri ve kozmetikte indirim peşinde koşanlar için:

1000 gram Mis Yarım Yağlı Tost Peyniri 169 TL,

1000 gram Mis Yarım Yağlı Tost Peyniri 169 TL,

  • 225 gram Mis Tam Yağlı Kaşar Peyniri 56,90 TL,

  • 400 gram Mis Labne 56,90 TL,

  • 2 kg Mis 1,8% Yağlı Yoğurt 62,50 TL,

  • 1 litreL Mis Uht Süt Yağsız 19,90 TL,

  • 900 gram Lio Çizik Yeşil Zeytin S-XS 79,90 TL,

  • 800 gram Lio Az Tuzlu Salamura Zeytin 99,90 TL,

  • 60 gram Namet 7-24 Dana Macar Salam 25 TL,

  • 500 gram Taşkale Tahin Helvası Sade/Kakaolu 44,50 TL,

  • Uno Tost Ekmeği 350 gr 41 TL,

  • Anadolu Mutfağı Yasemin Pirinç 1 Kg 39,90 TL,

  • Bizim Vatan Turşu Yap 3 Litre 39,90 TL,

  • Bizim Vatan Üzüm Sirkesi 2 Litre 39,90 TL,

  • Şef Franzi Sriracha Acı Sos 510 gr 75 TL

25 TL üstü alışverişlerde 

  • 500 gram Pınar Tam Yağlı Süzme Peynir 70 TL, 

  • 4x75 gram Superfresh Ton Balığı 110 TL, 

  • 220 gram Ülker Gofret Fındıklı/Vanilya Aromalı 23 TL, 

  • 70'li Fairy Hepsi Bir Arada Bulaşık Makinesi Tableti 299 TL,

  • 18'li Molped Pure&Soft Süper Fırsat Gece 64 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın!

Helly Hansen Montlar

Helly Hansen Montlar

Helly Hansen montlar burada.

Helly Hansen ayakkabılar burada.

Spor aletleri;

Spor aletleri;

Bazı spor aleti önerileri burada.

İndirimli fitness ürünlerini burada bulabilirsiniz.

Beyaz eşya;

Beyaz eşya;

Beyaz eşya ürünleri için tıklayın.

İndirimli televizyonlar burada.

İndirimli mutfak gereçleri burada.

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Mobilya;

Mobilya;

İndirimli çalışma sandalyeleri için tıklayın.

Çok satan mobilyalar burada.

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