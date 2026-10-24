Sofu Altınbaş Kimdir, Kaç Yaşında? Neden Gözaltına Alındı?

Sofu Altınbaş, uzun yıllar Altınbaş Holding'in enerji ve lojistik grubunu yönetti. Bu grup içinde akaryakıt, madeni yağ ve denizcilik alanlarında faaliyet gösteren şirketler bulunuyor. Altınbaş ayrıca 2016'da kurulan ASV Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak biliniyor.

Sofu Altınbaş Hangi Şirketlerde Görev Yaptı?

Sofu Altınbaş'ın adı geçen şirket bağlantıları şöyle:

Altınbaş Holding: Uzun yıllar yönetim kurulunda yer aldı. Basına yansıyan bilgilere göre 9 Ekim'deki genel kurulda Sofu, Nusret ve Serdar Altınbaş'ın yönetim kurulu üyelikleri sona erdi.

Enerji ve lojistik grubu: Alpet Türkiye, Alpet Kuzey Kıbrıs, Atak Madeni Yağ, Akdeniz Akaryakıt, Transal Denizcilik ve Galata Denizcilik bu grup içinde yer alıyor.

ASV Holding: Yönetim Kurulu Başkanı. Holding bünyesinde Sümer Faktoring, Sümer Varlık Yönetim ve Sümer Danışmanlık gibi şirketler bulunuyor.

Bu şirketlerdeki yöneticilik görevleri ile kişisel hisse sahipliği aynı anlama gelmiyor. Bu nedenle şirketlerin tamamını doğrudan kendisine ait olarak nitelendirmek yerine, görev ve ortaklık ilişkilerini ayrı değerlendirmek gerekiyor.