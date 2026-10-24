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Sofu Altınbaş Kimdir, Kaç Yaşında? Neden Gözaltına Alındı?

Sofu Altınbaş Kimdir, Kaç Yaşında? Neden Gözaltına Alındı?

Deniz Ege
Deniz Ege - Yaşam Editörü
24.10.2026 - 14:35
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Altınbaş ailesinin üyelerinden Sofu Altınbaş, iş dünyasındaki faaliyetleri ve yöneticilik yaptığı şirketlerle tanınıyor. Altınbaş Holding ve ASV Holding ile anılan iş insanının hayatı, kariyeri ve aile geçmişi merak ediliyor. Peki Sofu Altınbaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Neden gözaltına alındı?

İşte detaylar.

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Sofu Altınbaş Kimdir?

Sofu Altınbaş Kimdir?

Sofu Altınbaş, Altınbaş Holding'in kurucusu Mehmet Altınbaş'ın oğullarından biri. Ailenin kuyumculuk işiyle iş hayatına atılan Altınbaş, ilerleyen yıllarda grubun enerji ve lojistik alanındaki şirketlerinin yönetiminde görev aldı.

Sofu Altınbaş Kaç Yaşında?

1962 doğumlu olan Sofu Altınbaş, 2026 yılı itibarıyla 64 yaşında.

Sofu Altınbaş Aslen Nereli?

Sofu Altınbaş, Gaziantep'in Araban ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gaziantep'te tamamladı. 1970'li yıllarda babasının yönlendirmesiyle Kuzey Kıbrıs'ın Lefkoşa kentinde altın ticaretine başladı.

Sofu Altınbaş Hangi Okuldan Mezun Oldu?

Liseden sonra iş hayatının yoğunluğu nedeniyle eğitimine ara veren Altınbaş, 48 yaşında yeniden üniversiteye döndü. Kuzey Kıbrıs'taki Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne giren Altınbaş, 2015 yılında kızıyla aynı gün mezun olarak gündeme gelmişti.

Sofu Altınbaş Ne İş Yapıyor?

Sofu Altınbaş Ne İş Yapıyor?

Sofu Altınbaş, uzun yıllar Altınbaş Holding'in enerji ve lojistik grubunu yönetti. Bu grup içinde akaryakıt, madeni yağ ve denizcilik alanlarında faaliyet gösteren şirketler bulunuyor. Altınbaş ayrıca 2016'da kurulan ASV Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak biliniyor.

Sofu Altınbaş Hangi Şirketlerde Görev Yaptı?

Sofu Altınbaş'ın adı geçen şirket bağlantıları şöyle:

  • Altınbaş Holding: Uzun yıllar yönetim kurulunda yer aldı. Basına yansıyan bilgilere göre 9 Ekim'deki genel kurulda Sofu, Nusret ve Serdar Altınbaş'ın yönetim kurulu üyelikleri sona erdi.

  • Enerji ve lojistik grubu: Alpet Türkiye, Alpet Kuzey Kıbrıs, Atak Madeni Yağ, Akdeniz Akaryakıt, Transal Denizcilik ve Galata Denizcilik bu grup içinde yer alıyor.

  • ASV Holding: Yönetim Kurulu Başkanı. Holding bünyesinde Sümer Faktoring, Sümer Varlık Yönetim ve Sümer Danışmanlık gibi şirketler bulunuyor.

Bu şirketlerdeki yöneticilik görevleri ile kişisel hisse sahipliği aynı anlama gelmiyor. Bu nedenle şirketlerin tamamını doğrudan kendisine ait olarak nitelendirmek yerine, görev ve ortaklık ilişkilerini ayrı değerlendirmek gerekiyor.

Sofu Altınbaş'ın Ailesi Kimdir?

Sofu Altınbaş'ın Ailesi Kimdir?

Sofu Altınbaş, Altınbaş Holding'in kurucusu Mehmet Altınbaş'ın oğullarından biri. Mehmet Altınbaş, 1950'lerde Gaziantep'te kuyumculuğa başladı. Ailenin bu girişimi zamanla mücevherattan finansa, enerjiden lojistiğe uzanan büyük bir şirketler grubuna dönüştü. Mehmet Altınbaş, 2003'te hayatını kaybetti.

Sofu Altınbaş, Zeynep Altınbaş ile evli. Çiftin Fatma ve Mehmet adında iki çocuğu var. Holding yöneticisi Nusret Altınbaş ve İnan Altınbaş da Sofu Altınbaş'ın kardeşleri arasında yer alıyor.

Sofu Altınbaş Neden Gözaltına Alındı?

Sofu Altınbaş Neden Gözaltına Alındı?

Sofu Altınbaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Sarıgül ailesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 24 Ekim'de gözaltına alındı. Soruşturma, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin yürütülüyor. Basına yansıyan bilgilere göre soruşturma, iki Alman vatandaşının şikayetiyle başladı.

Yeni dalgada 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, bunlardan 12'si gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Titanic Hotel Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aygün de bulunuyor. Sofu Altınbaş'a yöneltilen suçlamaların ayrıntıları ise henüz açıklanmadı.

Henüz Altınbaş cephesinden konuya ilişkin kamuya açık bir açıklama yapılmadı.

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Deniz Ege
Deniz Ege
Yaşam Editörü
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