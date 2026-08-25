“Soft Saving” Akımı Birikim ve İyi Yaşam Arasında Nasıl Denge Kuruyor?

Artık kimsenin ilk hedefi 30 yıl kredi ödeyip bir ev sahibi olmak ya da kapıya lüks bir araba çekmek değil. Bunun yerine yeni bir ülkeyi keşfetmek, bir konserde avazı çıktığı kadar bağırmak ya da yeni bir hobi edinmek çok daha cazip geliyor. Maddi eşyaların verdiği o heves bir haftada geçerken, güzel bir seyahatin anısı ömür boyu bizimle kalıyor. Parayı sadece duvara öreceğimiz bir tuğla gibi saklamak yerine, hayatımıza renk katacak bir bilet gibi kullanıyoruz.