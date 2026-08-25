“Soft Saving” Akımı Birikim ve İyi Yaşam Arasında Nasıl Denge Kuruyor?
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Artık para biriktirmek demek, hayatın tüm keyiflerinden vazgeçmek anlamına gelmiyor. Yeni nesil birikim anlayışı olan “Soft Saving”, geleceği düşünürken bugünü de kaçırmamayı hedefliyor. Küçük adımlarla tasarruf etmek, kendine vakit ayırmak ve daha dengeli bir yaşam kurmak bu akımın temelinde yer alıyor. Peki insanlar neden klasik birikim alışkanlıklarından uzaklaşıyor?
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1. Hayat ertelemek için çok kısa.
2. Akıl sağlığımız banka hesabımızdan değerli.
3. Anılar eşyalardan çok daha havalı.
4. Kahve içerken suçluluk duymayı bırakıyoruz.
5. Temel güvenceleri elbette cebe koyuyoruz.
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6. Katı formülleri hayatımızdan tamamen çıkarıyoruz.
7. Sıkıcı diyetler gibi pes etmiyoruz.
8. Kendimize yatırım yapmayı finansal başarı sayıyoruz.
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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