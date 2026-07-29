Slovenya'ya Yenilen Filenin Efeleri, Milletler Ligi'ne Çeyrek Finalde Veda Etti
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Filenin Efeleri, Milletler Ligi VNL çeyrek finalinde Slovenya ile karşı karşıya geldi. Tarihinde ilk kez VNL çeyrek finaline yükselmeyi başaran A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Slovenya maçında sahadan 3-0’lık yenilgi ile ayrılarak yarı finele kalamadan turnuvaya veda etti.
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A Milli Erkek Voleybol Takımımız, VNL çeyrek final maçında Slovenya’ya 3-0’lık skorla mağlup oldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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