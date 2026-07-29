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Slovenya'ya Yenilen Filenin Efeleri, Milletler Ligi'ne Çeyrek Finalde Veda Etti

Slovenya'ya Yenilen Filenin Efeleri, Milletler Ligi'ne Çeyrek Finalde Veda Etti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.07.2026 - 12:12 Son Güncelleme: 29.07.2026 - 12:27
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Filenin Efeleri, Milletler Ligi VNL çeyrek finalinde Slovenya ile karşı karşıya geldi. Tarihinde ilk kez VNL çeyrek finaline yükselmeyi başaran A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Slovenya maçında sahadan 3-0’lık yenilgi ile ayrılarak yarı finele kalamadan turnuvaya veda etti.

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A Milli Erkek Voleybol Takımımız, VNL çeyrek final maçında Slovenya’ya 3-0’lık skorla mağlup oldu.

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, VNL çeyrek final maçında Slovenya’ya 3-0’lık skorla mağlup oldu.

Turnuvada aldığı 10 galibiyet ve 26 puanla 3. basamakta tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselen Filenin Efeleri, Slovenya ile karşı karşıya geldi. Milli takımımız, ilk seti 25-21, ikinci seti 35-33, üçüncü seti de 39-37 kaybederek Milletler Ligi’ne çeyrek finalde veda etti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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