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Sizi Yakıt Masrafından Kurtaracak En Beğenilen Elektrikli Bisiklet ve Mopetler

etiket Sizi Yakıt Masrafından Kurtaracak En Beğenilen Elektrikli Bisiklet ve Mopetler

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
30.05.2024 - 13:12

Volta, RKS, Ape Ryder, Skyjet gibi kalitesiyle bilinen markaların en sevilen elektrikli bisiklet modellerini sizler için anlattık. Elektrikli bisiklet almayı planlıyorsanız, içeriğimizi okumadan karar vermeyin! Teknik özellikleri ile en çok sevilen 11 elektrikli bisikleti içeriğimizde bulabilirsiniz.

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka işbirliği içeriyor.

Bu içerik 30.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur; bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Rks - Rs3 Pro Katlanabilir Elektrikli Bisiklet

1. Rks - Rs3 Pro Katlanabilir Elektrikli Bisiklet

RKS RSIII - RS3 Pro Katlanabilir Elektrikli Bisiklet, 250 Watt gücündeki motoru ile 25 km/sa hıza ulaşabilirken, 50 km menzil sunan lityum-iyon bataryasıyla uzun sürüş keyfi sağlar. 20 inçlik dayanıklı tekerlekleri ve çift süspansiyon sistemi, şehir içi yolculuklarda konforu artırır. Katlanabilir tasarımı ile dar alanlarda kolayca saklanabilen RS3 Pro, hafif alüminyum alaşım gövdesi ve dijital gösterge paneliyle şıklık ve işlevselliği bir araya getiriyor.

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2. Volta Vsm Elektrikli Bisiklet

2. Volta Vsm Elektrikli Bisiklet

Volta VSM Elektrikli Bisiklet, kompakt ve hafif tasarımıyla şehir içi kullanım için mükemmel bir tercih sunar. 250 Watt gücündeki motoru ve 36V lityum-iyon bataryasıyla 25 km/sa hıza ve 40 km menzile ulaşan VSM, hızlı ve çevre dostu ulaşımı garanti eder. Katlanabilir yapısı sayesinde kolayca taşınabilir ve saklanabilir, modern dijital gösterge paneli ise sürüş verilerini anında takip etmenizi sağlar.

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3. Rks GT25 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet

3. Rks GT25 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet

RKS GT25 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet, güçlü 350 Watt motoruyla 30 km/sa hıza ulaşırken, 48V lityum-iyon bataryası sayesinde 60 km'ye kadar menzil sunar. 20 inçlik tekerlekleri ve çift süspansiyon sistemi, şehir içi ve hafif arazi kullanımlarında konforlu bir sürüş deneyimi sağlar. Şık ve katlanabilir tasarımı ile dar alanlarda kolayca saklanabilen GT25, LCD ekranıyla sürüş bilgilerini anlık olarak takip etmenizi sağlar.

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4. Kuba Speedlight Katlanabilir Elektrikli Bisiklet

4. Kuba Speedlight Katlanabilir Elektrikli Bisiklet

Kuba Speedlight Katlanabilir Elektrikli Bisiklet, 250 Watt motor gücüyle 25 km/sa hıza ulaşarak şehir içi ulaşımı hızlı ve pratik hale getirir. 36V lityum-iyon bataryası ile 50 km'ye kadar menzil sunan Speedlight, uzun mesafeleri rahatlıkla kat etmenizi sağlar. Hafif ve katlanabilir tasarımı, taşıma ve saklama kolaylığı sağlarken, LED ekranı ile sürüş bilgilerini anlık olarak takip edebilirsiniz.

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5. Skyjet Nitro Pro Elektrikli Bisiklet - Siyah

5. Skyjet Nitro Pro Elektrikli Bisiklet - Siyah

Skyjet Nitro Pro Elektrikli Bisiklet, 350 Watt motor gücü ile 35 km/sa hıza ulaşarak performans ve hız arayanlar için ideal bir seçenek sunar. 48V lityum-iyon bataryası sayesinde 70 km'ye kadar menzil sağlayan Nitro Pro, uzun sürüşler için mükemmel bir çözümdür. Şık siyah tasarımı ve katlanabilir yapısıyla hem estetik hem de pratik olan bu bisiklet, LCD ekranı ile sürüş verilerini kolayca takip etmenizi sağlar.

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6. Rks MX25 Plus Elektrikli Bisiklet - Siyah

6. Rks MX25 Plus Elektrikli Bisiklet - Siyah

RKS MX25 Plus Elektrikli Bisiklet, güçlü 500 Watt motoruyla 40 km/sa hıza ulaşarak dinamik bir sürüş deneyimi sunar. 48V lityum-iyon bataryasıyla 80 km menzil sağlayan MX25 Plus, uzun mesafeli yolculuklar için idealdir. Siyah renkli modern tasarımı ve katlanabilir yapısıyla dikkat çeken bu bisiklet, LED ekranı sayesinde sürüş bilgilerini anlık olarak görüntülemenizi sağlar.

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7. Rks ZF10 Elektrikli Bisiklet (Siyah)

7. Rks ZF10 Elektrikli Bisiklet (Siyah)

RKS ZF10 Elektrikli Bisiklet, 250 Watt motor gücüyle 25 km/sa hıza ulaşarak şehir içi ulaşımı kolaylaştırır. 36V lityum-iyon bataryası ile 60 km'ye kadar menzil sunan ZF10, uzun mesafeler için ideal bir seçenektir. Siyah renkli modern tasarımı ve katlanabilir yapısı, şık ve pratik bir sürüş deneyimi sunar.

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8. Volta Yide Se-03 Moped

8. Volta Yide Se-03 Moped

Volta Yide SE-03 Moped, 1000 Watt motor gücü ve maksimum 45 km/sa hıza ulaşarak güçlü ve çevik bir sürüş deneyimi sunar. 48V lityum-iyon bataryası ile 60 km'ye kadar menzil sağlayan SE-03, şehir içi ve kısa mesafeli yolculuklar için idealdir. Modern tasarımı ve kullanıcı dostu kontrolleri ile dikkat çeken bu moped, şarj edilebilir bataryası ile çevre dostu bir ulaşım seçeneği sunar.

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9. Volta Vt3 Teknopet Elektrikli Bisiklet

9. Volta Vt3 Teknopet Elektrikli Bisiklet

Volta VT3 Teknopet Elektrikli Bisiklet, 250 Watt motor gücüyle 25 km/sa hıza ulaşarak günlük ulaşımı pratik hale getirir. 36V lityum-iyon bataryası ile 50 km menzil sunan VT3, şehir içi gezintiler için ideal bir seçenektir. Modern tasarımı ve kullanıcı dostu kontrolleri ile dikkat çeken bu bisiklet, katlanabilir yapısıyla taşıma ve depolama kolaylığı sağlar.

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10. Roxform R-200 Elektrikli Katlanabilir Bisiklet

10. Roxform R-200 Elektrikli Katlanabilir Bisiklet

Roxform R-200 Elektrikli Katlanabilir Bisiklet, 250 Watt motor gücüyle 25 km/sa hıza ulaşarak şehir içi ulaşımı kolaylaştırır. 36V lityum-iyon bataryası ile 50 km menzil sunan R-200, pratik ve çevre dostu bir ulaşım seçeneği sunar. 20 inçlik katlanabilir tasarımı ve titanyum mavi rengiyle dikkat çeken bu bisiklet, şık ve kullanışlıdır.

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11. Ape Ryder MD10 Elektrikli Bisiklet - Yeşil

11. Ape Ryder MD10 Elektrikli Bisiklet - Yeşil

Ape Ryder MD10 Elektrikli Bisiklet, 350 Watt motor gücüyle 30 km/sa hıza ulaşarak dinamik bir sürüş sunar. 48V lityum-iyon bataryası ile 60 km menzil sağlayan MD10, uzun mesafeli geziler için idealdir. Yeşil renkli gövdesi ve modern tasarımıyla dikkat çeken bu bisiklet, kullanımı kolay ve çevre dostu bir ulaşım aracıdır.

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