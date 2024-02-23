Sizi Alıp Bambaşka Yerlere Götürecek 12 Rumeli Türküsü
Sizi Alıp Bambaşka Yerlere Götürecek 12 Rumeli Türküsü
Anlamlı sözleriyle sizi alıp bambaşka bir yere götürecek 12 rumeli türküsü bu içerikte!
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1. Çalın Davulları Çaydan Aşağı
2. Arif Şentürk - Aman Bre Deryalar (1978) | TRT Arşiv
3. Arif Şentürk- Debreli Hasan
4. Rumeli Ekrem-Güldaniyem
5. Rumeli Ekrem-Teyyare
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6. Elveda Rumeli - Mavrova - [ Elveda Rumeli © 2008 Kalan Müzik ]
7. Elveda Rumeli - Çıkayım Gideyim - [ Elveda Rumeli © 2008 Kalan Müzik ]
8. Melihat Gülses - Ben Bir Göçmen Kızı Gördüm (Official Video)
9. Eylem Aktaş - Bir Fırtına Tuttu Bizi
10. Melihat Gülses - Kavakta Turna Sesi Var (Official Video)
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