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Sizi Alıp Bambaşka Yerlere Götürecek 12 Rumeli Türküsü

etiket Sizi Alıp Bambaşka Yerlere Götürecek 12 Rumeli Türküsü

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
23.02.2024 - 10:01

Anlamlı sözleriyle sizi alıp bambaşka bir yere götürecek 12 rumeli türküsü bu içerikte!

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1. Çalın Davulları Çaydan Aşağı

2. Arif Şentürk - Aman Bre Deryalar (1978) | TRT Arşiv

3. Arif Şentürk- Debreli Hasan

4. Rumeli Ekrem-Güldaniyem

5. Rumeli Ekrem-Teyyare

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6. Elveda Rumeli - Mavrova - [ Elveda Rumeli © 2008 Kalan Müzik ]

7. Elveda Rumeli - Çıkayım Gideyim - [ Elveda Rumeli © 2008 Kalan Müzik ]

8. Melihat Gülses - Ben Bir Göçmen Kızı Gördüm (Official Video)

9. Eylem Aktaş - Bir Fırtına Tuttu Bizi

10. Melihat Gülses - Kavakta Turna Sesi Var (Official Video)

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