Sizden Değerli Tek Bir Şey Bile Yok: Kendi Kıymetinizi Anlamanız İçin Her Kadına Eşlik Edecek 12 Şarkı
Sizden Değerli Tek Bir Şey Bile Yok: Kendi Kıymetinizi Anlamanız İçin Her Kadına Eşlik Edecek 12 Şarkı
Hiçbir şey bir kadının güzelliğinden daha değerli olamaz! Cesaretinizi bin katına çıkarabileceğiniz bir çalma listesi ile sizlerleyiz. Sizin favori şarkınız hangisi? 📣
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1. Rihanna - Bitch Better Have My Money (Explicit)
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2. Ne-Yo - She Knows (Official Video) ft. Juicy J
3. Fancy
4. Doja Cat - Need to Know (Official Video)
5. Lady Gaga - Poker Face (Official Music Video)
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6. Cherry
7. Britney Spears - I'm A Slave 4 U (Official HD Video)
8. Rihanna - Cheers (Drink To That)
9. Amy Winehouse - Back To Black
10. Don’t Blame Me
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