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Sizden Değerli Tek Bir Şey Bile Yok: Kendi Kıymetinizi Anlamanız İçin Her Kadına Eşlik Edecek 12 Şarkı

etiket Sizden Değerli Tek Bir Şey Bile Yok: Kendi Kıymetinizi Anlamanız İçin Her Kadına Eşlik Edecek 12 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
09.08.2024 - 20:30

Hiçbir şey bir kadının güzelliğinden daha değerli olamaz! Cesaretinizi bin katına çıkarabileceğiniz bir çalma listesi ile sizlerleyiz. Sizin favori şarkınız hangisi? 📣

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1. Rihanna - Bitch Better Have My Money (Explicit)

2. Ne-Yo - She Knows (Official Video) ft. Juicy J

3. Fancy

4. Doja Cat - Need to Know (Official Video)

5. Lady Gaga - Poker Face (Official Music Video)

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6. Cherry

7. Britney Spears - I'm A Slave 4 U (Official HD Video)

8. Rihanna - Cheers (Drink To That)

9. Amy Winehouse - Back To Black

10. Don’t Blame Me

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11. Ajda Pekkan - Bi' Tık (Sunrise Version)

12. Britney Spears - Gimme More (Official HD Video)

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