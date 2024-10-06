Sivasspor Taraftarından Teknik Direktörü Hedef Alan Şok Pankartlar: Bülent Uygun İstifaya Davet Edildi!
Sivasspor Taraftarından Teknik Direktörü Hedef Alan Şok Pankartlar: Bülent Uygun İstifaya Davet Edildi!
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe ile Sivasspor karşı karşıya geldi.
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Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Datro Fofana'nın uzatmada bulduğu golle Göztepe'nin galibiyetiyle sonuçlandı.
Karşılaşmanın ardından Sivasspor taraftarı, isyan ederek 4 Eylül Stadyumu'nun etrafına pankartlar astı. Asılan pankartlarda, ''En uygunu istifa'' ve ''Sivasspor sana uygun değil!'' gibi tepkiler yazıldı.
Ligde 3 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Sivasspor'da, tepkilerin odağında Teknik Direktör Bülent Uygun vardı.
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Sosyal medyadan da tepki mesajları gecikmedi👇
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