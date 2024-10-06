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Sivasspor Taraftarından Teknik Direktörü Hedef Alan Şok Pankartlar: Bülent Uygun İstifaya Davet Edildi!

Sivasspor Taraftarından Teknik Direktörü Hedef Alan Şok Pankartlar: Bülent Uygun İstifaya Davet Edildi!

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
06.10.2024 - 11:18

Sivasspor'un Göztepe'ye 3-2 mağlup olmasıyla birlikte taraftar isyan bayrağını çekti. Sivasspor taraftarı, maçın bitiş düdüğünün ardından Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun dört bir yanına pankartlar astı.

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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe ile Sivasspor karşı karşıya geldi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe ile Sivasspor karşı karşıya geldi.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Datro Fofana'nın uzatmada bulduğu golle Göztepe'nin galibiyetiyle sonuçlandı.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Datro Fofana'nın uzatmada bulduğu golle Göztepe'nin galibiyetiyle sonuçlandı.

Karşılaşmanın ardından Sivasspor taraftarı, isyan ederek 4 Eylül Stadyumu'nun etrafına pankartlar astı. Asılan pankartlarda, ''En uygunu istifa'' ve ''Sivasspor sana uygun değil!'' gibi tepkiler yazıldı.

Karşılaşmanın ardından Sivasspor taraftarı, isyan ederek 4 Eylül Stadyumu'nun etrafına pankartlar astı. Asılan pankartlarda, ''En uygunu istifa'' ve ''Sivasspor sana uygun değil!'' gibi tepkiler yazıldı.

Ligde 3 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Sivasspor'da, tepkilerin odağında Teknik Direktör Bülent Uygun vardı.

Ligde 3 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Sivasspor'da, tepkilerin odağında Teknik Direktör Bülent Uygun vardı.

Alınan kötü sonuçların ardından taraftarlar Bülent Uygun'u istifaya davet etti.

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Özel bestelerle teknik direktörü hedef alarak tepkilerini dile getirdiler 👇

Sosyal medyadan da tepki mesajları gecikmedi👇

Sosyal medyadan da tepki mesajları gecikmedi👇
twitter.com

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👇
twitter.com

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👇
twitter.com

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