Futbol Sevgisi Çok Başka: Evinin Duvarını Osimhen ve Icardi Fotoğrafıyla Kaplayan Futbolsever
Futbol Sevgisi Çok Başka: Evinin Duvarını Osimhen ve Icardi Fotoğrafıyla Kaplayan Futbolsever
Türkiye'de futbola karşı olan tutumun nasıl olduğunu gözler önüne seren bir video daha bizlerle. Fenerbahçe formalı bir taraftardan sıra dışı bir hamle geldi.
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Bir futbolsever, Galatasaray’ın yıldız golcüleri Mauro Icardi ve Victor Osimhen’in büyük boy fotoğraflarıyla evinin duvarını kapladı.
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Görüntüler, sosyal medyada kısa sürede viral olurken, taraftarlar arasında büyük ilgi topladı.
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bu da tedavi edilmesi gereken kötü bir hastalık