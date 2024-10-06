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Futbol Sevgisi Çok Başka: Evinin Duvarını Osimhen ve Icardi Fotoğrafıyla Kaplayan Futbolsever

Futbol Sevgisi Çok Başka: Evinin Duvarını Osimhen ve Icardi Fotoğrafıyla Kaplayan Futbolsever

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
06.10.2024 - 09:46

Türkiye'de futbola karşı olan tutumun nasıl olduğunu gözler önüne seren bir video daha bizlerle. Fenerbahçe formalı bir taraftardan sıra dışı bir hamle geldi.

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Bir futbolsever, Galatasaray’ın yıldız golcüleri Mauro Icardi ve Victor Osimhen’in büyük boy fotoğraflarıyla evinin duvarını kapladı.

Bir futbolsever, Galatasaray’ın yıldız golcüleri Mauro Icardi ve Victor Osimhen’in büyük boy fotoğraflarıyla evinin duvarını kapladı.

Görüntüler, sosyal medyada kısa sürede viral olurken, taraftarlar arasında büyük ilgi topladı.

Görüntüler, sosyal medyada kısa sürede viral olurken, taraftarlar arasında büyük ilgi topladı.

İşte o anlar 👇

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