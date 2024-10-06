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Manchester United'a Gidecek mi? Benfica Cephesinden Kerem Aktürkoğlu İçin Net Cevap

Manchester United'a Gidecek mi? Benfica Cephesinden Kerem Aktürkoğlu İçin Net Cevap

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
06.10.2024 - 10:17

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu hakkında konuştu. Milli futbolcunun adı, son günlerde Manchester United ile anılmaya başlanmıştı.

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Transfer olduğundan bu yana boş geçmedi.

Transfer olduğundan bu yana boş geçmedi.

Benfica'nın 12 milyon euroluk bonservis bedeliyle Galatasaray'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu, kısa sürede takımın gözdesi oldu. 26 yaşındaki oyuncu, 5 maçta 4 gol 2 asist ile oynadı.

Manchester United'ın ilgilendiği iddia edildi.

Manchester United'ın ilgilendiği iddia edildi.

Sezona kötü başlayan İngiltere Premier Lig ekibinin, devre arasında Kerem için Benfica'nın kapısını çalacağı ifade edildi. Fichajes'te yer alan haberde, konuşulan bonservis bedelinin 40 milyon euro olduğu aktarıldı.

Resmi açıklama geldi.

Resmi açıklama geldi.

İddiaların kendisine sorulması üzerine Benfica'nın çalıştırıcısı Bruno Lage, 'Şimdiden mi? Günümüzde işler bu kadar hızlı gelişirken, iyi olanlar kazananlar ve goller atanlar oluyor. En önemli şeyin Benfica olduğunun farkına varmalıyız. Kerem'in ana hedefi Benfica'da harika bir kariyere sahip olmak. Gösterdiği gibi istikrarlı bir futbolcu olabilmek.' diyerek Kerem'i takımda kalacağını belirtti.

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