Manchester United'a Gidecek mi? Benfica Cephesinden Kerem Aktürkoğlu İçin Net Cevap
Manchester United'a Gidecek mi? Benfica Cephesinden Kerem Aktürkoğlu İçin Net Cevap
Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu hakkında konuştu. Milli futbolcunun adı, son günlerde Manchester United ile anılmaya başlanmıştı.
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Transfer olduğundan bu yana boş geçmedi.
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Manchester United'ın ilgilendiği iddia edildi.
Resmi açıklama geldi.
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