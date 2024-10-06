Manchester United'a Gidecek mi? Benfica Cephesinden Kerem Aktürkoğlu İçin Net Cevap

İddiaların kendisine sorulması üzerine Benfica'nın çalıştırıcısı Bruno Lage, 'Şimdiden mi? Günümüzde işler bu kadar hızlı gelişirken, iyi olanlar kazananlar ve goller atanlar oluyor. En önemli şeyin Benfica olduğunun farkına varmalıyız. Kerem'in ana hedefi Benfica'da harika bir kariyere sahip olmak. Gösterdiği gibi istikrarlı bir futbolcu olabilmek.' diyerek Kerem'i takımda kalacağını belirtti.