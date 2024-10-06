Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Topun Değil Tropikal Adanın Peşinde: Neymar’ın Yeni Yatırımı!

Topun Değil Tropikal Adanın Peşinde: Neymar’ın Yeni Yatırımı!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
06.10.2024 - 09:04

Futbol kariyerine Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımında devam eden Brezilyalı yıldız Neymar, lüks yatırımlarına bir yenisi daha eklemeye çok yakın. Sakatlığı sebebiyle neredeyse bir yıldır yeşil sahalardan uzakta bulunan 32 yaşındaki oyuncu, kendisine ada satın almaya hazırlanıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Değeri, 350 milyon TL.

Değeri, 350 milyon TL.

Rio de Janeiro’nun güneybatısında, Angra dos Reis açıklarındaki 365'ten fazla adayı kapsayan koyların birinde yer alan Japao Adası, oldukça geniş bir plaja ve Endonezya tarzı çeşitli villalara sahip.

1.8 milyon TL ödeyerek test edecek

1.8 milyon TL ödeyerek test edecek

Altı dönümlük bu ada, büyüleyici okyanus manzaraları ve gözlerden uzak olmasıyla dikkat çekiyor. Arazide, iki ana süit, üç deniz manzaralı bungalov ve bir koi balığı göleti bulunuyor. Neymar, adayı satın almadan önce, 40 bin sterlin (yaklaşık 1.8 milyon TL) kira ödeyerek test etmeyi planlıyor.

Geçmişteki yatırımları

Geçmişteki yatırımları

Neymar’ın halihazırda Brezilya’da birçok lüks gayrimenkulü bulunuyor. Mangaratiba’daki malikanesi, helikopter pistinden, sayısız havuz ve spor sahalarıyla kadar donatılmışken, Alphaville'de de cam cepheli devasa bir saraya sahip.

Barcelona iddiaları

Barcelona iddiaları

Brezilya ve İspanya basınında çıkan haberlere göre Barcelona, Erling Haaland'ı kadrosuna katmak isterken bir yandan da gözü eski yıldızında. Katalan kulüp, Norveçli oyuncudan olumsuz yanıt alması durumunda Neymar'ı geri çağırabilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın