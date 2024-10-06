Topun Değil Tropikal Adanın Peşinde: Neymar’ın Yeni Yatırımı!

Altı dönümlük bu ada, büyüleyici okyanus manzaraları ve gözlerden uzak olmasıyla dikkat çekiyor. Arazide, iki ana süit, üç deniz manzaralı bungalov ve bir koi balığı göleti bulunuyor. Neymar, adayı satın almadan önce, 40 bin sterlin (yaklaşık 1.8 milyon TL) kira ödeyerek test etmeyi planlıyor.