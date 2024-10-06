Topun Değil Tropikal Adanın Peşinde: Neymar’ın Yeni Yatırımı!
Topun Değil Tropikal Adanın Peşinde: Neymar’ın Yeni Yatırımı!
Futbol kariyerine Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımında devam eden Brezilyalı yıldız Neymar, lüks yatırımlarına bir yenisi daha eklemeye çok yakın. Sakatlığı sebebiyle neredeyse bir yıldır yeşil sahalardan uzakta bulunan 32 yaşındaki oyuncu, kendisine ada satın almaya hazırlanıyor.
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Değeri, 350 milyon TL.
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1.8 milyon TL ödeyerek test edecek
Geçmişteki yatırımları
Barcelona iddiaları
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