Sivas'ta Kene Beş Günde Üç Can Aldı: Sebebi Kaçak Avlanma Olabilir mi?
Sivas'ta Kene Beş Günde Üç Can Aldı: Sebebi Kaçak Avlanma Olabilir mi?
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Haziran ayının gelmesiyle yurt genelinde sıcaklıklarda artış görüldü.
Sivas'ta son 5 gün içerisinde 3 vatandaşımız kene yapışması nedeniyle hayatını kaybetti.
Öte yandan hayvancılıkla uğraşan 25 yaşındaki iki genç de aldıkları tedaviye rağmen hayatlarını kaybetti.
Öte yandan sosyal medyada bazı kullanıcılar ise kene sayısındaki artışın, kaçak keklik ve sülün avından kaynakladığını düşünüyor.
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Öte yandan Sivas Orman Müdürlüğü'nün sayfasında, avlandığı tespit edilen kişilerle ilgili paylaşımlar da bulunuyor.
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