Sivas'ta Kene Beş Günde Üç Can Aldı: Sebebi Kaçak Avlanma Olabilir mi?

TRT'ye röportaj veren Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. İlhan Çetin, bahar aylarının sıcak geçmesinin ardından kene sayısında artış görüldüğünü belirtti.

'Otların yağmurlardan dolayı hem miktar olarak hem de boyut olarak artmasıyla kene popülasyonunda bir artış var. Umuyoruz ki, bu durum vaka sayılarına yansımaz.' diyen Çetin, Sivas'ta 35 civarında hasta olduğunu belirtti.