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Sivas'ta Kene Beş Günde Üç Can Aldı: Sebebi Kaçak Avlanma Olabilir mi?

Sivas'ta Kene Beş Günde Üç Can Aldı: Sebebi Kaçak Avlanma Olabilir mi?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
11.06.2024 - 21:15

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, Sivas'ta son 5 gün içerisinde 3 kişi kene yapışması sebebiyle hayatını kaybetti. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarında artış yaşanmaya başladı. 

Kene artışını ise kaçak avlanmanın sebep olduğunu düşünenler var.

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Haziran ayının gelmesiyle yurt genelinde sıcaklıklarda artış görüldü.

Haziran ayının gelmesiyle yurt genelinde sıcaklıklarda artış görüldü.

Sıcaklıkların artışı bazı hastalıkları da beraberinde getirdi. Son günlerde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarında artış yaşanmaya başladı. Sivas'ta kene ısırması sonucu toplam üç kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Sivas'ta son 5 gün içerisinde 3 vatandaşımız kene yapışması nedeniyle hayatını kaybetti.

Sivas'ta son 5 gün içerisinde 3 vatandaşımız kene yapışması nedeniyle hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, son olarak Sivas'da yaşayan 36 yaşındaki bir kadın, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Öte yandan hayvancılıkla uğraşan 25 yaşındaki iki genç de aldıkları tedaviye rağmen hayatlarını kaybetti.

Öte yandan hayvancılıkla uğraşan 25 yaşındaki iki genç de aldıkları tedaviye rağmen hayatlarını kaybetti.

TRT'ye röportaj veren Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. İlhan Çetin, bahar aylarının sıcak geçmesinin ardından kene sayısında artış görüldüğünü belirtti. 

'Otların yağmurlardan dolayı hem miktar olarak hem de boyut olarak artmasıyla kene popülasyonunda bir artış var. Umuyoruz ki, bu durum vaka sayılarına yansımaz.' diyen Çetin, Sivas'ta 35 civarında hasta olduğunu belirtti.

Öte yandan sosyal medyada bazı kullanıcılar ise kene sayısındaki artışın, kaçak keklik ve sülün avından kaynakladığını düşünüyor.

Öte yandan sosyal medyada bazı kullanıcılar ise kene sayısındaki artışın, kaçak keklik ve sülün avından kaynakladığını düşünüyor.

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twitter.com
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Öte yandan Sivas Orman Müdürlüğü'nün sayfasında, avlandığı tespit edilen kişilerle ilgili paylaşımlar da bulunuyor.

Öte yandan Sivas Orman Müdürlüğü'nün sayfasında, avlandığı tespit edilen kişilerle ilgili paylaşımlar da bulunuyor.
twitter.com

Paylaşımın devamında, 4 adet kınalı kekliğin ele geçirildiği bilgisi yer alıyor.

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