Sivas'ta 3.400 Yıllık Hitit Arşivi Bulundu: Kraliyet Arşivinden 184 Tablet Çıktı
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Sivas'taki Kayalıpınar kazılarında, Hititlerin 3 bin 400 yıllık kraliyet arşivine ait 131 yeni çivi yazılı tablet ve parça gün ışığına çıktı.
Geçen sezonun buluntularıyla birlikte sayı 184'e ulaştı. Tabletler; çocukları ve bebekleri etkileyen yüksek ateşli bir salgından Batı Anadolu'dan krala gönderilen bir savaş alarmına kadar dönemin gündemini doğrudan bugüne taşıyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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