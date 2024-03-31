Sırrı Sakık'tan 'Taşımalı Seçmen' İddiası: 'Ağrı Halkının İradesini Gasp Etmeyin'
DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, kentte asker ve polisin 'taşımalı seçmen' olarak oy kullandırıldığı iddiasını dile getirdi. Duruma video çekerek tepki gösteren Sakık, 'Ağrı halkının iradesini gasp etmeyin. Siz kimsiniz?' dedi.
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Türkiye'nin 81 ilinde oy verme işlemleri devam ederken, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'tan 'taşımalı seçmen' itirazı geldi.
Sakık, "Binlerce insan Ağrı'ya getirildi. Burada Ağrılı seçmen yok. Ağrı halkının iradesini gasp etmek istiyorlar" dedi.
'Hırsız var bu kentte' 🎥
Sakık şu ifadeleri kullandı:
'Bugün onur günüdür, haysiyet günüdür. Partiniz ne olursa olsun inancınız ne olursa olsun bu irade gaspına karşı durun. Eğer güvenlik güçleri, buraya gelenler size sesleniyorum bir toplu iğne ucu kadar Allah'a inancınız varsa, bu halkın iradesine inancınız varsa bu kutsal günde Ağrı halkının iradesini gasp etmeyin. Siz kimsiniz? Ayıp, ayıp sizin içinize siniyor mu? Hırsız var bu kentte. Ey Türkiye kamuoyu günlerdir feryat ediyoruz. Binlerce insan Ağrı'ya getirildi. Burada Ağrılı seçmen yok. Ağrı halkının iradesini gasp etmek istiyorlar.'