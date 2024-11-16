Sinyaller Verilmiş: Reynmen'in Tarkan'la Düet Yapacağı İddialarını İbrahim Tilaver Doğruladı!
Sinyaller Verilmiş: Reynmen'in Tarkan'la Düet Yapacağı İddialarını İbrahim Tilaver Doğruladı!
Geçtiğimiz günlerde Reynmen'in sosyal medya hesabından yaptığı soru-cevapta verdiği bir yanıt X halkının dikkatini çekmişti. 'Senin için Türkiye'de gelmiş geçmiş en iyi sanatçı kim?' sorusuna 'Tarkan' şeklinde cevap veren Reynmen'e Tarkan'dan teşekkür gecikmemişti. Bunun üzerine ikilinin düet yapacağı iddiaları ortaya atıldı. Geçtiğimiz gece İbrahim Tilaver'in sunduğu Ebo Show'a çıkan Reynmen'e aynı soru yöneltildi. Düet iddialarını Reynmen'den önce Tilaver doğruladı.
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Sosyal medya hesaplarından yakaladığı tanınırlığı büyük bir üne kavuşmak için kullanan Reynmen'i müziğiyle duymaya çoktan alıştık.
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Müzik sektörüne atılır atılmaz başarısını katlayarak ilerleyen Reynmen şöhret dünyasında adını duyurmuş ve birçok farklı isimle düetlere imza atmıştı.
Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla adından bahsettirmeye devam eden Reynmen geçtiğimiz günlerde bir soruya verdiği cevapla dikkat çekti.
"Senin için Türkiye'de gelmiş geçmiş en iyi sanatçı kim?" sorusuna "Tarkan" şeklinde cevap veren Reynmen'e Tarkan'dan teşekkür gecikmemişti.
Bu paylaşımın ardından daha önce de çıkan düet iddiaları yeniden alevlendi! Reynmen ve Tarkan'ın birlikte şarkı çıkartacağı iddialarının ardından dün gece gerçekleşen canlı yayında haberlere yanıt geldi.
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Geçtiğimiz saatlerde yayınlanan, İbrahim Tilaver'in sunduğu "Ebo Show"da ise çıkan iddialar üzerine Reynmen'e "Tarkan'la düet geliyor mu?" sorusu yöneltildi.
Tilaver'in doğruladığı düet haberine Reynmen'den de onay geldi!
Program sonrası Reynmen, Tarkan'ın efsane hitlerinden 'Sen Başkasın'ı söyledi 👇
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