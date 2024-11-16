Sinyaller Verilmiş: Reynmen'in Tarkan'la Düet Yapacağı İddialarını İbrahim Tilaver Doğruladı!

Geçtiğimiz günlerde Reynmen'in sosyal medya hesabından yaptığı soru-cevapta verdiği bir yanıt X halkının dikkatini çekmişti. 'Senin için Türkiye'de gelmiş geçmiş en iyi sanatçı kim?' sorusuna 'Tarkan' şeklinde cevap veren Reynmen'e Tarkan'dan teşekkür gecikmemişti. Bunun üzerine ikilinin düet yapacağı iddiaları ortaya atıldı. Geçtiğimiz gece İbrahim Tilaver'in sunduğu Ebo Show'a çıkan Reynmen'e aynı soru yöneltildi. Düet iddialarını Reynmen'den önce Tilaver doğruladı.