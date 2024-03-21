Sinirlilik Üzerine Yapılan Araştırmalar Tek Bir Soruda Yoğunlaştı: Öfke Bizi Mutlu Etmek İçin mi Evrimleşti?

Öfke, saldırganlık ve düşmanlıkla ilişkilendirilmesi nedeniyle genellikle olumsuz bir duygu olarak görülür. Ancak bazı psikologlar, bu karmaşık ve çok yönlü duyguya psikolojideki yeni bir teorinin merceğinden bakarak daha incelikli bir anlayışı teşvik etmektedir: Öfkenin yeniden ayarlanması teorisi. Bu bakış açısı, öfkenin uyarlanabilir doğasını ve insan davranışında oynadığı güçlü rolü vurgulamaktadır. Gelin bu teoriye yakından bakalım!