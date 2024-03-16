Ani Bir Kayıp veya Beklenmeyen Bir Boşanma Sonrasında Neden Gecikmiş Yas Yaşarız?

Daha sonra, belki de sessiz bir anda ve hiç beklemediğiniz bir anda, duygusal etki yüzeye çıkabilir. 'Kederim beni dişlerimi fırçalarken vurdu! Sanki babamı bir daha asla göremeyeceğimi yeni fark etmiştim.' İşte bunun gibi anlarda kederinizi işlemeye ve üzerinde çalışmaya başlayabilirsiniz.